Pauline Marois s’implique pour la jeunesse

Pauline Marois occupera le poste de présidente au sein de la Fondation Forces AVENIR, succédant ainsi à Sophie Brochu.

C’est ce qu’a annoncé mardi le conseil d’administration de l’organisme. Dans un communiqué, l’ancienne première ministre du Québec s’est dite fière d’être la nouvelle présidente de l’organisation.

«En collaboration avec le gouvernement et le secteur privé, nous serons appelés très bientôt à franchir une étape supplémentaire vers la consolidation et la pérennisation de l'organisation au profit de sa mission visant à reconnaître, honorer et promouvoir l'engagement étudiant», a indiqué Pauline Marois.

Ce sont plus de 136 écoles secondaires, 36 cégeps et 18 universités qui participent aux programmes de reconnaissance mis de l'avant par Forces AVENIR.

«Nous savons tous que l'éducation contribue significativement à forger l'avenir d'une société et à enrichir une nation», a ajouté celle qui a été première ministre de 2012 à 2014.

Durant sa carrière politique de plus de 30 ans, Pauline Marois a été à la tête de neuf ministères. Elle est devenue la parlementaire ayant occupé le plus de fonctions ministérielles dans l'histoire de la province.