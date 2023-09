Pierre-Olivier Joseph est «à des années-lumière de l’an dernier»

Pierre-Olivier Joseph représente l’avenir à la ligne bleue de Pittsburgh et l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, est très heureux de la courbe de croissance du Québécois.

L’an dernier, le 23e choix au total du repêchage de 2017 semble s’être imposé pour de bon dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a disputé 75 matchs, amassé 21 points et conservé le meilleur différentiel de l’équipe – à égalité avec Sidney Crosby – à +8.

Sauf qu’après un été fructueux, Joseph semble dans d’encore meilleures dispositions durant ce camp d’entraînement. Il a marqué un but dimanche dernier contre les Blue Jackets et s’est démarqué dans cette rencontre.

«Il est à des années-lumière d’où il était il y a un an, a lancé Sullivan en point de presse, mardi. Il a une année dans la LNH sous la ceinture. Je crois qu’il est beaucoup plus à l’aise. Vous pouvez voir sa confiance dans son jeu en général, avec et sans la rondelle.»

«Il est juste plus rapide. Il a toujours été un bon patineur, c’est l’une des forces de P-O. [...] Cette expérience pousse les gars à aller chercher une coche au-dessus, parce que le jeu l’exige. Ceux qui font les efforts se donnent davantage de chances de réussir et je crois que P-O a fait un pas vers l’avant», a poursuivi l’instructeur des Penguins.

Joseph pourrait toucher le gros lot l’été prochain, lorsqu’il deviendra joueur autonome avec compensation. Dans un futur plus proche, il devait prendre part au duel préparatoire de mardi soir face aux Red Wings, à Detroit.