Pierres trouvées par terre: une touriste accusée de vol d’objet archéologique en Turquie

Une touriste belge qui voulait ramener à la maison de jolies roches retrouvées sur le sol en Turquie risquerait désormais dix ans de prison après avoir été accusée de vol d’objets archéologiques.

«Finalement, j'ai pu parler au juge. Il m'a dit que j'étais soupçonnée de contrebande de pierres archéologiques. Je dois attendre mon procès. [...] Nous ne savons pas quand il aura lieu», a rapporté la semaine dernière la touriste belge Kim, 28 ans, selon le 7sur7.

Depuis le 16 septembre dernier, la femme de 28 ans ferait face à une «interdiction de sortie du territoire» en Turquie, en attendant son procès pour avoir tenté de rapporter des pierres, qu’elle aurait retrouvées dans une ruelle déserte de Manavgat lors de son séjour de cinq jours avec son conjoint Warre, 21 ans, aurait-elle indiqué au média belge.

Le cauchemar continue pour un couple belge retenu en Turquie: la pierre ramassée serait vraiment un objet archéologique https://t.co/cHTEEVQvAl pic.twitter.com/N14oYDfqj9 — RTL info (@rtlinfo) September 25, 2023

C’est en s’apprêtant à quitter le pays que les douaniers lui auraient demandé d’ouvrir son sac, révélant les cailloux ramassés sur le sol, qu'elle souhaitait simplement mettre dans son aquarium.

Or, selon un rapport du musée d’Antalya qui aurait examiné les pierres, l’une des pièces «estampillée de deux rosettes gravées» serait «une pièce de décoration architecturale», a poursuivi le 7sur7.

Si Warre aurait été en mesure de retourner en Belgique, il se rongerait les sangs pour sa conjointe prise au pays, à qui l’avocat aurait indiqué que le procès pourrait n’avoir lieu qu’en décembre prochain. En attendant, elle vivrait à ses frais dans un logement à Antalya.

Sur son site internet, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français préciserait pourtant que «l’exportation de biens culturels et d’antiquités est sévèrement réglementée et punie en cas de fraude en Turquie (peines de prison, fortes amendes). La notion d’antiquité est interprétée de façon très large par la loi turque», a rapporté de son côté «Ouest-France», selon BFMTV.