Succès record pour la Fondation Sourdine

Photo fournie par la fondation

C’est une somme nette de 65 000 $ qui a été remise à la Fondation Sourdine, le 14 septembre dernier, lors de la conclusion de sa 16e Classique de golf présentée à guichets fermés dans les allées du Club de golf de Lévis sous la présidence d’honneur de Dave Potvin, vice-président des Équipements E.M.U., présentateur de l’événement, en partenariat avec Coeficia et Desjardins. Cette somme servira à donner à chaque enfant de l’École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds la voix de ses ambitions. Sur la photo, Sandra Ferguson, directrice générale de la Fondation Sourdine (à l’avant-plan et tenant le chèque) est entourée de gauche à droite de : Richard Duchesneau, Coeficia ; Dave Potvin, président d’honneur ; Martin Cousineau, président du CA de la Fondation Sourdine ; Isabelle Savage, directrice générale de l’École oraliste de Québec et Julie Moisan de Desjardins.

Un incontournable !

Photo fournie par Medway

Le Centre Durocher tiendra son 49e Cocktail--bénéfice au profit des enfants de la Basse-Ville de Québec le mercredi 8 novembre 2023 à compter de 17 h 30, sous la présidence d’honneur de Yan Boudreau (photo), président fondateur de Medway. L’événement, sous forme de cocktail dînatoire, se tiendra dans les locaux du Centre situé au 680, rue Raoul-Jobin à Québec. Bouchées, bières, vins, réseautage et encan interactif seront au programme à nouveau cette année tout comme le service de voiturier. Les profits aident le Centre Durocher dans sa mission d’éducation auprès des enfants provenant de milieux moins favorisés en leur donnant accès à des services éducatifs, préventifs et récréatifs pour leur permettre de grandir dans un environnement qui peut leur offrir un milieu de vie sécuritaire et inclusif. Réservez dès -maintenant vos places en vous inscrivant en ligne via cocktail.centredurocher.org.

Le grand retour du cocktail

Photos d’archives Steven Leblanc et tirée de Facebook

John R. Porter (photo), historien de l’art, muséologue et professeur et anciennement directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec de 1993 à 2008, a accepté la présidence d’honneur du 15e cocktail de financement du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (MACBSP) qui se tiendra le vendredi 13 octobre, de 18 h 30 à 23 h, à la salle Multi de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix. Quant à l’animation, elle sera assurée par l’humoriste Mario Jean (photo) qui sera en spectacle le lendemain au Pavillon Jacques St-Gelais-Tremblay de Baie-Saint-Paul. La thématique pour le retour de ce cocktail-bénéfice au MACBSP sera Pantone, en hommage au célèbre système de classification de couleurs. Aussi au programme : un repas concocté par le chef Patrick Dubé et le retour tant attendu du fameux encan à la criée. Les détails concernant les différents lots mis en vente seront annoncés bientôt. https://macbsp.com.

Pour une bonne cause

Photo fournie par Transit

L’entreprise lévisienne Transit pièces d’Auto, en exploitation depuis 1971, qui est le plus important entrepôt de distribution en gros de pièces automobiles dans l’est du Canada, avait convié ses partenaires, fournisseurs et amis à son tournoi de golf annuel le 15 septembre dernier dans les allées du Club de L’Auberivière à Lévis. Sur la photo, le comité organisateur du tournoi montre le chèque représentant les profits de la journée (30 000 $) qui ont été versés à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Anniversaires

Photo AFP

Serena Williams (photo), championne américaine de tennis à la retraite, 42 ans... Les jumeaux Daniel Sedin et Henrik Sedin, hockeyeurs suédois qui ont fait les belles heures des Canucks de Vancouver (LNH), 43 ans... Anthony Kavanagh, humoriste québécois, 54 ans... Melissa Sue Anderson, actrice américaine (La petite maison dans la prairie) 61 ans... Linda Hamilton, actrice américaine, 67 ans... Marie Tifo, comédienne, actrice de cinéma québécoise, 74 ans... Louise Beaudoin, femme politique, ex-députée indépendante de Rosemont, 78 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 26 septembre 2020 : Suzanne Tremblay (photo) 83 ans, députée bloquiste de 1993 à 2004 dans Rimouski-Témiscouata et Rimouski-Neigette-et-la-Métis... 2019 : Jacques Chirac, 86 ans, président de la France pendant 12 ans (1995-2007)... 2019 : Nick Polano, 78 ans, hockeyeur et entraîneur de la LNH... 2017 : Barry Dennen, 79 ans, acteur et scénariste américain... 2016 : Nicol

Tremblay, 67 ans, avocat et maire d’Alma au Lac-Saint-Jean de 1987 à 1991... 2013 : Denis Brodeur, 82 ans, photographe et père de l’ex-gardien de but de la LNH Martin Brodeur... 2010 : Joseph (Jos) Dubé, 77 ans, ex-conseiller publicitaire radio (CKCV, CHRC) et télé de Québec... 2008 : Paul Newman, 83 ans, légendaire acteur américain... 2007 : André Coutu, 76 ans, un pionnier de l’enseignement de l’éducation physique au Québec, ex-directeur général du Club Entrain à Sainte-Foy... 1991 : Jean Lajeunesse, 70 ans, comédien et animateur... 1968 : Daniel Johnson, 53 ans, premier ministre du Québec depuis 1966