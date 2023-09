« On a frappé un mur »: les Hurons-Wendat et les Innus n'ont pas réussi à s'entendre sur le partage des terres de la Défense

Les Hurons-Wendat et les Innus n'ont pas réussi à s'entendre sur le partage des terres de la Défense de Sainte-Foy dans le délai imparti par le gouvernement fédéral et feront donc appel à une ressource externe pour trancher.

« On a frappé un mur », a réagi le Grand Chef de Wendake, Rémy Vincent, visiblement déçu de l'issue des négociations. Sa nation s'y était engagée de bonne foi, dit-il, malgré l'insatisfaction devant la décision d'Ottawa.

Le ministère de la Défense a en effet choisi d'accorder 80 % des lots aux Wendat et 20 % aux Innus. La nation de Wendake souhaitait obtenir la totalité des 11 hectares pour y réaliser un développement immobilier en collaboration avec la Ville de Québec.

Trois séances de négociation n'ont pas suffi à s'entendre. « On avait eu une offre finale de la part innue hier et on a répondu aujourd'hui qu'on n'acceptait pas. »

Pas la même interprétation

M. Vincent s'est engagé à ne pas dévoiler les détails des discussions sur la place publique. Il s'est limité à dire que les deux nations n'ont pas la même interprétation des règles fixées par Ottawa. « C'est les superficies qui accrochent et la situation géographique du 20 % [octroyé aux Innus]. »

À partir de maintenant, la Défense nationale devra nommer un urbaniste indépendant qui analysera les besoins et projets des nations et qui devra trancher. M. Vincent souhaite que cela se fasse le plus rapidement possible.

Les Innus n'ont pas voulu commenter le dossier, mardi.