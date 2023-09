Tramway de Québec: le maire Marchand rassuré de l’appui de Lehouillier et de PSPP

Le maire Marchand est rassuré par les mises au point faites par le maire de Lévis et le chef du Parti québécois (PQ) au sujet du tramway, mais il constate que la politisation du dossier lors des campagnes électorales «nuit» au projet.

«Je pense que ce dossier-là, malheureusement, souffre de toute partielle, campagne ou étape politique, quelle qu'elle soit, à tous les niveaux. Quand on se demande l'acceptabilité sociale, c'est qu'il y a tellement de bruit sur la ligne. Ça a été comme ça à la campagne fédérale, à la campagne du Québec et à la campagne municipale. Ça fait malheureusement partie du débat et c'est vrai que ça nuit au tramway», a exprimé Bruno Marchand, mardi, en impromptu de presse.

En pleine campagne pour la partielle provinciale dans Jean-Talon, le sujet est revenu sur le tapis à plusieurs reprises. Mardi, M. Marchand se réjouissait de la sortie du chef du PQ, Paul St-Pierre-Plamondon, qui a affirmé la veille qu'il était sur la même longueur d'onde que la Ville.

«Tant mieux! S'il vient de confirmer qu'il est pareil comme moi et qu'il est pour le tramway indéfectiblement, c'est la meilleure des nouvelles dont on avait besoin.»

Allié

Le maire était aussi heureux que son homologue de Lévis, Gilles Lehouillier, renouvelle son appui au projet, même si ce dernier est encore amer de l'abandon du troisième lien autoroutier et a dit douter de la capacité à réaliser de grands projets d'infrastructure dans la région. «On va faire la démonstration de ça. Il m'avait dit qu'il croyait au tramway. Il a dit hier qu'il croyait au tramway. Moi, j'en fais un allié. On va bâtir le tramway», a soutenu le maire de Québec.

M. Marchand insiste sur l'importance de rassembler les défenseurs du tramway. «On a besoin d'être nombreux à venir expliquer tous les bénéfices et bienfaits que ça a pour Québec. On a besoin d'avoir des alliés plus que des gens qui doutent.»

Sondage

Le maire a confirmé que la Ville sondera sous peu les citoyens en lien avec le tramway. Il a cependant démenti les rumeurs qui ont circulé à l'effet qu'un coup de sonde, qui évoquait un coût de 5,5 milliards $ pour le projet, proviendrait de la Municipalité. «Ce n'est pas nous autres. [Ce montant] sort de nulle part.»

Il dit n'avoir toujours pas d'indication sur le prix. Celui-ci sera soumis par les consortiums d'ici le 2 novembre. «Dans un mois on va avoir les résultats. On espère pouvoir les dévoiler le plus vite possible.»