Un désir de s’impliquer pour Élise Avard Bernier

Dans le cadre de mes grandes entrevues publiées les mardis, et afin de permettre aux gens de mieux les connaître, j’ai rencontré au cours des dernières semaines les candidats des quatre grands partis représentés à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'élection partielle dans Jean-Talon.

Élise Avard Bernier, candidate libérale pour l’élection partielle dans Jean-Talon, s’est toujours considérée comme une politicienne et croit qu’il faut cesser de parler de courage quand on aborde cet engagement.

« Tout le monde parle de courage, observe la jeune femme, qui refuse de se laisser distraire par les réseaux sociaux. Je ne suis pas plus courageuse qu’une infirmière ou un professeur. Eux n’ont aucune idée de ce qui va les attendre [...], ils ont des conditions pas faciles [...] Pour moi, c’est plus de dire : je le fais. »

L’éducation et la famille sont d’ailleurs les thèmes qui la rejoignent le plus.

À ses yeux, s’engager en politique, à la base, c’est être impliqué, aider, vouloir faire une différence, parler à l’autre et vouloir trouver des solutions. « Donc, je pense que chaque citoyen peut être un peu politicien à sa façon », explique la cofondatrice et directrice des sites Vie de parents et Vie de grands-parents.

Photo Stevens LeBlanc

Très jeune, Mme Avard Bernier, qui a grandi rue du Luxembourg, s’est impliquée dans sa communauté. Elle a participé à de la distribution d’agrumes et d’aliments pour des organismes et l’école, de même qu'au transport d’aînés. Elle a été présidente de sa classe, s’est impliquée dans la radio étudiante.

Plus tard, avec la venue des enfants, la jeune femme s’est activée auprès de la Ville de Québec pour obtenir l’aménagement d’un terrain de volleyball de plage et pour améliorer la sécurité routière dans le secteur de la côte à Gignac.

Au secours des parents

Durant ses études en relations publiques et en communications à l’Université Laval, Élise Avard Bernier a occupé un emploi chez Québec Scope. Puis elle s’est occupée des relations de presse pour le créateur Olivier Dufour, à l'occasion des fêtes du 400e de Québec.

Après 11 ans aux Pages jaunes, elle a imaginé avec son conjoint, un artiste peintre, le concept de Vie de parents.

Parents de deux enfants qui ont aujourd’hui sept et neuf ans, dont un qui souffre d’un TDAH très sévère, ils se sont rapidement butés aux lacunes pour aider les familles aux prises avec des besoins particuliers.

« On a réalisé qu’on n’était vraiment pas les seuls parents qui avaient besoin d’aide pour un million de questions, et rien ne nous convenait dans l’offre digitale. »

Photo Stevens LeBlanc

Le couple a donc planché sur une plateforme à laquelle il aurait aimé avoir accès. « Au départ, raconte-t-elle, c’était une idée, c’est devenu un projet, une entreprise, et comme si on avait besoin de s’ajouter un défi, j’ai décidé de laisser ma carrière pour créer Vie de parents. »

Le site, qui a été lancé il y a huit ans avec près de 900 contenus gratuits, en contient aujourd’hui 20 000. Elle peut compter sur la collaboration de quatre employés très dévoués, et de centaines de professionnels dans les milieux de la santé et de l’éducation.

Ensuite, le couple a constaté un besoin pour les grands-parents, et a créé un an plus tard un site à leur intention.

Au fil des ans, Mme Avard Bernier a participé à plusieurs émissions et panels, notamment sur les problématiques liées aux écrans.

Reconquérir le château fort

Lors de la démission de la caquiste Joëlle Boutin, le directeur général du PLQ a approché Mme Avard Bernier pour l'inviter à se présenter.

Mais c’est une conversation téléphonique avec Marwah Rizqy qui l’a décidée. « On est deux filles de 1985 qui sont hyperactives, dégourdies, qui ont joué au basket et qui ont la famille à cœur », dit celle qui ne cache pas sa grande admiration pour cette « députée authentique, érudite, que tout le monde aime », que plusieurs, dont elle, verraient très bien comme future cheffe du PLQ.

Depuis le début de sa campagne, Mme Rizqy lui parle quasiment chaque jour et lui a donné un coup de main sur le terrain, tout comme l’ex-ministre Margaret Delisle.

Maintenant, Mme Avard Bernier rêve de reconquérir l’ancien château fort libéral de Jean-Talon, passé à la CAQ en 2019, aussi dans le contexte d’une élection partielle. Il s’agit d’un pari très ambitieux, car selon les sondages, la CAQ et le PQ mèneraient une chaude lutte dans le comté.

Puis le PLQ s’est littéralement effondré dans la région de Québec depuis 2018, et se trouve très loin dans les intentions de vote chez les électeurs francophones.

Mais la jeune femme a choisi ce parti qui forme l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, qui a donc le plus de temps de glace pour débattre des enjeux de l’heure et challenger le gouvernement. « C’est la meilleure position. »

L’idée de siéger dans l’opposition, loin de la rebuter, lui permettrait aussi d’apprendre l’univers politique.

La candidate libérale souhaite aussi contribuer à la reconstruction de ce parti qui a fait beaucoup pour la région, soutient-elle, estimant qu’« il ne se passe rien depuis 2019 dans ce comté ».

Elle entend donner un coup de main pour mieux structurer l’aide aux organismes dans le comté, et contribuer à la revitalisation du parc du Bois-de-Coulonge, dont le potentiel est nettement sous-utilisé. Elle souhaite aussi une vision globale en transports.

