Une ancienne assistante à la Maison-Blanche décrit l'univers de Trump comme une organisation criminelle

Dans son nouveau livre «Enough», Cassidy Hutchinson, ancienne assistante de la Maison-Blanche, décrit les derniers jours de Donald Trump comme encore plus chaotiques et anarchiques que ce qu'elle avait révélé précédemment dans son témoignage télévisé choquant de l'été dernier.

Le président Donald Trump se déchaîne de manière imprévisible et formule des exigences farfelues.

Le chef de cabinet Mark Meadows aurait divulgué des documents classifiés à des amis au service de médias de la droite et brûlé des documents. L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, tâtonne Hutchinson de manière inappropriée le jour de l’insurrection du Capitole.

Elle consigne également de grandes personnalités républicaines, dont le président Kevin McCarthy (photo, ci-dessous), déclarer clairement en coulisses ce qu’elles se sont abstenues de dire au peuple américain : que Joe Biden a gagné l’élection présidentielle et que Trump l'a perdue.

Des indices selon lesquels l’intégrité n’était pas de mise sont présents dès le début. «Cass, si je peux faire ce travail et réussir à garder (Trump) hors de prison, j'aurai fait du bon travail», a déclaré Meadows à Hutchinson en juin 2020, selon ses dires.

Le livre de Hutchinson décrit son ascension fulgurante, passant de stagiaire idéaliste à Capitol Hill au début de l’administration Trump à assistante indispensable du chef de cabinet de la Maison-Blanche au cours de la dernière année de gouverne de Trump.

Hutchinson, dont le témoignage devant le comité du 6 janvier a fourni le récit intérieur le plus accablant des actions – et du manque d'action – de l’ex-président, décrit sa lutte interne sur ce qui s'est déroulé à la fin de son règne et comment elle a finalement choisi de raconter ce qu’elle a vécu dans l'aile ouest (West Wing).

À en croire Hutchinson le dire, l’univers de Trump ressemblait presque à une organisation criminelle où la loyauté était valorisée avant tout. Après un rassemblement électoral en 2020, Meadows lui a demandé : «Accepteriez-vous d’être atteinte d’une balle pour lui?».

«Est-ce que ça pourrait être à la jambe?», Hutchinson a-t-elle plaisanté. Meadows a répondu qu’il «ferait n’importe quoi» pour faire réélire Trump.

Après le rassemblement de Trump en salle et sans masque à Tulsa, en Oklahoma, au plus fort de la pandémie de COVID-19, l’ancien candidat républicain à la présidentielle, Herman Cain, a contracté le virus et est décédé.

«Nous avons tué Herman Cain», a déclaré Meadows à Hutchinson en lui demandant le numéro de téléphone de sa femme.

Un porte-parole de Meadows a contesté le récit de Hutchinson dans une déclaration à CNN. Le porte-parole a déclaré qu’il était offensant de suggérer que c’était la réaction initiale de Meadows à la mort de Cain.

«Dans les jours qui ont suivi, il a exprimé son exaspération à l’idée que les médias accusent le président d’être responsable de la mort de M. Caïn. Très différent», a déclaré le porte-parole.

Cela n’a guère changé l’attitude de la Maison-Blanche à l’égard du couvre-visage. En fait, lors d’une visite dans une usine de masques de type N-95, Hutchinson a conseillé à Trump de retirer le sien avant de faire face aux caméras, car sa poudre bronzante se répandait sur les élastiques. Dans un autre cas, dans la frénésie qui a suivi les élections, les visiteurs de la Maison-Blanche qui ont été testés positifs à la COVID ont été admis malgré tout parce que Trump a insisté pour les rencontrer.

Ces mœurs éthiques, selon Hutchinson, ont été pratiquées au cours de la campagne électorale. Meadows a rencontré furtivement l'ancien associé de Hunter Biden, Tony Bobulinski, tout en étant protégé de la vue du public à l’aide des agents des services secrets.

Ce n’est qu’après les élections que Hutchinson a commencé à véritablement remettre en question les hommes avec lesquels elle travaillait. À ce moment-là, c’était trop tard.

Lorsque Trump regardait la célèbre conférence de presse de Giuliani au siège du Comité national républicain, il aurait crié : «Que quelqu'un arrête ça ! Faites-le descendre! Faites-le arrêter!»

Imprévisible

Pourtant, elle n’a «pas encore blâmé le président pour quoi que ce soit. Je ne voulais pas lui en vouloir. J’étais convaincu qu’il devait concéder l’élection et je craignais que nous ne l’entourions de personnes qui alimentaient ses comportements les plus impulsifs. Je savais que les choses pouvaient devenir incontrôlables et rapidement».

Meadows apparaît dans le livre non seulement comme un fourbe, mais aussi comme un bouc émissaire pour les gens qui ne veulent pas admettre que Trump a perdu le contrôle de la réalité. Le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, s’est dit préoccupé par l’imprévisibilité du président, notant qu’une minute «il reconnaît qu’il a perdu, puis il fera immédiatement marche arrière».

McCarthy a dit la même chose à Hutchinson. Ils ont tous deux blâmé Meadows. Après que la Cour suprême des États-Unis a refusé d’entendre l’étrange procès intenté par le procureur général du Texas, Ken Paxton, plein de mensonges et de fausses déclarations sur l’élection, Trump a interpellé Meadows: «Pourquoi n’avons-nous pas fait plus d’appels ? Nous devions faire plus. ... Nous ne pouvons pas laisser cela rester».

Trump a poursuivi : «Je ne veux pas que les gens sachent que nous avons perdu, Mark. C'est embarrassant. Comprenez-le. Même alors, lorsque Meadows a assuré à Trump qu’il y travaillerait, l’irritation de Hutchinson est envers Meadows pour avoir donné de faux espoirs à Trump, et non à Trump pour avoir exigé que ses illusions deviennent réalité.»

L’affirmation de Hutchinson selon laquelle Trump a admis à Meadows qu’il avait perdu est la dernière d’une série de témoignages oculaires selon lesquels il admet périodiquement en privé avoir perdu l’élection. Hutchinson a témoigné à la fois devant les enquêteurs fédéraux et devant le grand jury du comté de Fulton, écrit-elle, même si elle n’a été mentionnée dans aucun des actes d’accusation de Trump.

Vers la fin, Hutchinson décrit une Maison-Blanche qui s’est transformée en une totale anarchie, où Meadows brûlait régulièrement des documents dans la cheminée du bureau du chef de cabinet. Après que le bureau de Meadows était envahi de fumée avant une réunion, l'ancien représentant de la chambre des républicains Devin Nunes a demandé à Hutchinson «à quelle fréquence brûle-t-il des papiers?».

Meadows nie tout

Lorsque l’épouse de Meadows est venue l’aider à vider son bureau en janvier 2021, elle a supplié Hutchinson que «Mark n’a pas besoin de brûler autre chose. Tous ses costumes sentent le feu de camp.»

Le porte-parole de Meadows a déclaré que les propos de Hutchinson étaient une «interprétation absurde et erronée».

En cette journée folle du 18 décembre 2020, alors que Trump étudiait dans le bureau ovale des propositions visant à saisir les machines à voter, le chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, Tony Ornato, a déclaré à Hutchinson qu'il «avait entendu le président parler de la loi sur l'insurrection ou de la loi martiale», écrit-elle.

Bien entendu, ces plans n’ont pas abouti et Trump a cherché d’autres moyens d’annuler sa défaite électorale, faisant pression sur le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour qu’il «trouve «11 870 voix pour faire passer l’État de Peach de Biden à Trump.

«Cet appel n'était pas bon», a déclaré à Meadows l'avocat de la Maison-Blanche, Pat Cipollone, selon Hutchinson, qui écrit que Cipollone écoutait l'appel. Témoignant sous serment devant le comité du 6 janvier de l'année dernière, Cipollone a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir eu connaissance de cet appel jusqu'à ce qu'il en ait entendu parler dans la presse.

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole de Cipollone a nié avoir participé à l'appel en Géorgie, notant que Cipollone ne faisait pas partie des personnes présentées par Meadows au début de l'appel.