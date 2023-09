Une application qui vous permet de rouler en toute sécurité

Le développement du réseau de sentiers de quad, réalisé par la Fédération québécoise des clubs quads avec ses clubs membres et leurs bénévoles, a fait en sorte qu’aujourd’hui, on peut parcourir de longues distances, vivre des vacances en quad et plus.

Pour aider les quadistes et leur assurer sécurité et tranquillité d’esprit lors de leurs déplacements, les responsables de la Fédération ont mis sur pied l’application iQuad, qui est devenue maintenant iQuad Pro.

« Il faut savoir qu’à travers le monde, le Québec est considéré comme l’endroit où il y a le plus grand réseau de sentiers de quad fédérés, d’expliquer le géomaticien de la Fédération depuis 10 ans, Patrick Dubois. Si on additionne les sentiers d’été, les sentiers d’hiver et les sentiers quatre saisons, on arrive à un réseau de près de 33 000 kilomètres. C’est énorme, presque aussi gros que le réseau routier du ministère des Transports du Québec.

« La très grande différence, c’est que notre réseau est entièrement soutenu par des bénévoles. Tous ces détails que je vous mentionne démontrent l’importance du monde du quad au Québec. »

NAISSANCE DE iQUAD

Devenant ainsi une très grosse machine, le réseau de sentiers pouvait devenir, pour certains quadistes, un véritable casse-tête pour se retrouver.

« C’est ainsi qu’est née, en 2012, l’application iQuad, qui nous permettait d’offrir un outil aux quadistes pour les aider à pratiquer leur activité.

« Avec l’évolution du monde de la téléphonie cellulaire, il devenait difficile d’obtenir le plein rendement de notre application. Nous avons donc travaillé à créer une nouvelle interface qui répondrait aux besoins des gens et surtout capable de s’adapter à la nouvelle réalité cellulaire. C’est ainsi que sont nés la nouvelle version de iQuad et le iQuad Pro.

« Il nous fallait arriver à créer un programme qui répondrait aux normes d’aujourd’hui et à celles du futur, notamment lorsque les téléphones cellulaires vont pouvoir obtenir une connexion satellite. »

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

La version Pro de l’application amène avec elle de nouvelles fonctionnalités très intéressantes.

« Cette nouvelle version 4.0 a permis d’ajouter des menus contextuels qui peuvent se glisser de haut en bas et de droite à gauche, mais à la base, ça demeure un iQuad. La version ancienne fonctionne toujours mais différemment de la version Pro.

« Ainsi, avec le iQuad Pro, on peut enregistrer et sauvegarder les itinéraires dans l’application, contrairement à avant où le trajet n’était plus disponible, une fois la randonnée terminée. Maintenant, on peut prévoir ses déplacements.

« On peut aussi partir d’une application tierce comme Track Map, faire nos itinéraires et les importer, toujours avec la version iQuad Pro. Aussi, on peut partager nos itinéraires avec un autre quadiste. Une fois la randonnée terminée, on peut exporter tous les détails de notre randonnée vers le cellulaire et ensuite l’envoyer par SMS ou courriel à un ami. »

Grâce à l’application iQuad Pro, il est aussi possible de former des groupes lorsque vous circulez à plusieurs.

« Le chef de groupe envoie une invitation à tous les quadistes du groupe. Ils n’ont qu’à accepter l’invitation pour devenir automatiquement membres, toujours à condition de tous posséder iQuad Pro. À ce moment-là, on voit apparaître des bulles informatives qui, par exemple, vont nous dire à quel endroit sont rendus les quadistes du groupe. Si quelqu’un retarde, on peut le savoir et l’attendre.

« Lorsqu’il y a un problème mécanique ou autre, la personne peut envoyer un message aux autres membres du groupe. Ça devient important pour la personne qui est en problème et les autres. C’est véritablement un élément de sécurité très important. »

Si vous le désirez, vous pourrez même permettre à quelqu’un de vous suivre en direct durant votre randonnée, avec des données mises à jour toutes les 30 secondes.

ET L’AVENIR

Même si cette application offre déjà beaucoup de possibilités, les créateurs pensent toujours à des façons d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

« Nous pensons toujours aux innovations et à demeurer à la fine pointe pour les quadistes, mentionne Dubois. Ainsi, nous sommes à tenter de mettre en place un système de coupons rabais, avec les commerçants qui se seront inscrits en conséquence. Le quadiste pourra ainsi en profiter lors de son passage dans ce commerce.

« Nous pensons aussi à catégoriser les différents types de sentiers et plus. Nous voulons trouver le moyen de financer encore plus cette application qui coûte très cher à un organisme comme le nôtre. Certaines compagnies ont développé leur propre application, en disposant de moyens financiers nettement supérieurs à ceux de la Fédération.

« Oui, nous demandons des frais de 20 $ pour obtenir le iQuad Pro, mais ce n’est pas pour faire des profits. Toutes les sommes sont réinvesties dans la recherche et la mise à jour de l’application, afin d’offrir le meilleur aux quadistes. »