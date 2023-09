GALLET, Evelyne



À l'Hôpital de Montmagny, le 23 septembre 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Evelyne Gallet, épouse de monsieur Alain Brebion. Impliquée dans son milieu, elle demeurait depuis plusieurs années à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Sandrine M'zé) et Jean-François Brebion (Sophie Gagné); ses petits-enfants : Yéléna, Charly, Élouann et Owen Brebion. Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Gallet et Brebion, en France et principalement en Bretagne, autres parents et ses précieux amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux équipes du service d'oncologie et des soins intensifs de l'hôpital de Montmagny pour leur bienveillance, leurs attentions, leur soutien et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairede 13h à 15h45.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire.