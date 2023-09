BOIVIN, Normand



À l'IUCPQ le 2 septembre 2023, à l'âge de 77 ans, nous a quittés Normand Boivin, époux de Jocelyne LeBeuf. Il était le fils de feu Régina Côté et de feu François Boivin. La famille recevra les condoléancesde 14 h à 15h, auIl était le père de Catherine (Bruno Doyon) et Simon-Jérome (Séverine Parent) et papi de Floriane, Béatrice, Élisabeth et Édouard ses petits-enfants qu'il aimait tant. Il laisse dans le deuil ses frères : feu Conrad, Régis (Christiane Simard), Gaston (Danielle Jeffrey), Yoland (Nathalie Martel) et sa soeur Sylvie (Vianney Turcotte); ses belles-soeurs : Denise (André Flageole), Marie-Laure (Jacques Brochu); son beau-frère Marcel-Eugène (Francine Desbiens); Louis-Philippe le père de Floriane et Béatrice ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis très chers.