ARBOUR, Frère Marc, s.c.

(Frère Jacques)



Au Service de santé communautaire de Québec, le 10 septembre 2023, est décédé le frère Marc Arbour. Il est né à Ste-Émilie-de-l'Énergie, d'Alfred Arbour et Clothilde Gauthier. Il a oeuvré dans les régions du Cap-de-la-Madeleine et de Québec. Il était âgé de 86 ans et 5 mois, dont 69 ans de vie religieuse.La communauté et la famille recevront les condoléances à compter de 13h30, le jour même. Les cendres du frère Marc Arbour seront inhumées, après les funérailles, dans le cimetière communautaire de Québec. Outre les membres de la communauté, le frère Marc Arbour laisse dans le deuil son frère André (Gemma Richard), sa soeur Madeleine (feu Florémond Isabelle) et sa belle-soeur Olivette Robillard (feu Jacques). Il laisse aussi dans le deuil des cousins et cousines, ainsi que des neveux et nièces. L'ont précédé dans la mort sa soeur Jeanne-d'Arc (feu Hector Thériault) et ses frères Jean, Paul, Pierre et Jacques (Olivette Robillard).