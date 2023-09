GRANGER, Frère Yves, s.c.



(Frère Yves)À son domicile des Saints-Martyrs-Canadiens (Camp Beauséjour), le 19 septembre 2023, est décédé le Frère Yves Granger de la communauté des Frères du Sacré-Coeur. Né à Saint-Majorique, de Louis-Émile Granger et Marie-Ange Fleurent, il a été enseignant, musicien, animateur liturgique et musical, membre du groupe ALPEC, responsable du service de la mission jeunesse du diocèse de Nicolet, co-fondateur du Camp familial du Camp Beauséjour, supérieur provincial des Frères du Sacré-Coeur au Canada. Il était âgé de 74 ans, dont 54 ans de vie religieuse. La communauté et la famille recevront les condoléances, de 12h à 14h, au. Les cendres du Frère Yves Granger seront ensuite mises en terre au cimetière de la communauté au 905, boul. des Bois-Francs Sud à Victoriaville. Outre les membres de la communauté, le Frère Yves Granger laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Francine (Jacques Letendre), Jocelyn, Martine (feu Alain Richard), Sylvie (Michel Desrosiers), Marylène (Guy Arsenault) et Mario. Il laisse aussi dans le deuil des cousins et cousines, ainsi que des neveux et nièces.