Canadien de Montréal: Slafkovsky se fait rassurant

Martin St-Louis avait parlé d’un besoin de répétitions et de regagner en rythme pour expliquer la présence de Juraj Slafkovsky dans un deuxième match d’affilée. Le premier de classe au repêchage de 2022 a passé le test de son entraîneur.

• À lire aussi: Une prédiction très osée de Matthews sur Bedard

• À lire aussi: Patrick Kane ne s’entendra pas avec une équipe de sitôt, mais...

À sa deuxième rencontre en un peu plus de neuf mois après une opération au genou droit, Slafkovsky a calmé une mini-tempête en offrant un très bon match dans un gain de 4 à 3 contre les Sénateurs d’Ottawa, mercredi, au Centre Bell.

Utilisé à l’aile droite aux côtés de Kirby Dach et de Rafaël Harvey-Pinard, le Slovaque a marqué son premier but du camp. Mais encore plus important que d’écrire son nom sur la feuille de pointage, Slafkovsky était visible dès qu’il sautait sur la patinoire.

Plusieurs chances de marquer

Il a utilisé son physique imposant à 6 pi 3 po et 230 lb pour se créer de l’espace en territoire adverse et générer plusieurs chances de marquer. C’est d’ailleurs d’un tir de l’enclave qu’il a touché la cible. Avec un peu plus de chance, le numéro 20 aurait terminé la rencontre avec deux ou trois buts.

Après son but en première période, Slafkovsky a reçu une chaleureuse tape dans le dos de Trevor Letowski, un des adjoints à St-Louis. On reconnaissait au banc de l’équipe que ce but était libérateur pour le jeune ailier de 19 ans.

« Je me sentais tellement mieux à mon deuxième match, j’étais bien meilleur et j’avais plus confiance, a dit Slafkovsky. J’ai aimé jouer avec Kirby et Raf. Mais il y avait trop de punitions dans cette rencontre, ça brisait le rythme. »

Un bon trio

Ça reste encore tôt. Ça reste juste un match. Mais le trio de Dach, Slafkovsky et Harvey-Pinard a montré des signes prometteurs.

« Juraj est gros, fort, physique, mais également intelligent, a noté Dach. C’est bon de voir sa progression rapidement. Il est motivé et il a du plaisir. Il n’a pas à se soucier de la pression, il doit jouer librement. »

Caufield : un but, une passe

À l’instar de Slafkovsky, Cole Caufield a aussi besoin de chasser la rouille. Et il l’a fait rapidement. Le petit numéro 22 a prouvé que son épaule droite était bien solide avec une passe sur le but égalisateur de Sean Monahan et en s’offrant le but vainqueur en supériorité numérique quelques minutes plus tard en troisième période.

Sur papier, le CH n’avait pas une puissance dans les pattes. Les Sénateurs ont fait le voyage à Montréal sans Brady Tkachuk, Tim Stützle, Claude Giroux, Josh Norris, Drake Batherson, Thomas Chabot et Jake Sanderson.

Mathieu Joseph a transporté l’attaque des siens en marquant deux buts pratiquement identiques, un contre Jake Allen et l’autre contre Cayden Primeau.

Guhle remplace Matheson

Slafkovsky n’était pas l’unique joueur du Tricolore à participer à un deuxième match d’affilée. Kaiden Guhle a aussi obtenu ce mandat.

Mais contrairement à Slafkovsky, ce n’était pas le plan. Guhle a remplacé le défenseur Mike Matheson qui a manqué la rencontre pour des raisons préventives.

Guhle n’a pas eu la vie facile dans ce match, recevant une mise en échec dangereuse de Zack MacEwen en première période et bloquant un puissant tir de Dominik Kubalik en troisième.

Une première depuis 2021

Il y a toujours des tonnes de statistiques dans le sport. On consulte moins celles dans un calendrier préparatoire. Avec cette victoire contre les Sénateurs, le Canadien a freiné une série de onze revers (0-8-3). Avant la visite de la bande de D.J. Smith, le CH n’avait pas gagné un seul match préparatoire depuis le 2 octobre 2021 (gain de 2 à 1 contre les Sénateurs).