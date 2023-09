SAMSON, Gilbert



Au Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 16 septembre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilbert Samson, époux de feu madame Hélène Dumont, fils de feu Philéas Samson et de feu Renée Lamontagne. Il demeurait autrefois à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Louis (Catalina Candamil), François et Julie (Stéphane Despins); ses petits-enfants : Élizabeth, Sarah-Gabrielle, Nicolas, Camille et Jacob; ses soeurs et ses frères : feu Marcel, Gilberte, feu Colette, Charlotte, feu Monique et feu Ladrière; son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Dumont : Jean (Michelle Delisle) et feu Édith; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège de Lévis https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegedelevis/.La famille vous accueillera aule vendredi 29 septembre de 13h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 30 septembre de 11h à 13h., sous la direction du