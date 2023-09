Les gros camions de plus de 5000 kilos de Monster Spectacular seront de nouveau à Québec, au Centre Vidéotron, en 2024.

Le rendez-vous annuel des mordus de prouesses mécaniques à couper le souffle est fixé au 1er juin.

En plus des camions aux dimensions hors normes, on nous promet des performances spectaculaires de pilotes de motocross et de BMX.

Les billets seront mis en vente le 29 septembre, à 10h.