GOSSELIN, Laurence



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 20 septembre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement dame Laurence Gosselin, épouse de feu M. Jean-Louis Turcotte. Elle demeurait à St-Jean, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances 30 minutes avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil sa fille et son gendre : Louise Turcotte et Gilles Tremblay ; son petit-fils Philippe Tremblay et son épouse Catherine Huppé-Marcoux, ses frères, ses soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs : Thérèse (feu Robert Imbeault), feu Donat (Yolande Brousseau), feu Paul (Muriel Brousseau), feu Lucien (Colette Dupuis), Emilienne (feu Pierre Hébert), Georgette (Gérard Normand), Yvon (Diane Turcotte), feu Yvette, Ghislain (Edith Marquis), Guy (feu Marie-Josée Marquis) ; ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Turcotte : feu Thérèse, feu Marie-Ange (René Fortier), feu Georges (feu Jeannette Fortier), feu Claire (feu Jean-Paul Turcotte), Cécile (Marcel Gosselin) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel du Manoir de Courville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org.