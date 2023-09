Enfin, un vaccin contre le wokisme!

Comme vous le savez, la nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 débute le 10 octobre.

Mais il y a une autre campagne de vaccination qui débute le 5 octobre — contre le wokisme, cette fois.

En effet, un expert québécois, le Dr Denys Arcand, a inventé le premier vaccin mondial contre ce terrible virus qui cause tant de dégâts au sein des institutions occidentales.

Lundi soir, le Dr Arcand a présenté sa découverte à la Place des Arts, et j’ai eu droit à ma première dose.

Depuis, je suis inoculé.

Aucune manifestation de wokisme ne peut maintenant m’affecter ! Au contraire : dès qu’un woke se pointe le nez et ouvre la bouche, ce vaccin déclenche chez moi un énorme fou rire !

Le nom de ce médicament miracle ?

Testament.

L’HOMME QUI RÉTRÉCIT

En regardant le magistral, l’extraordinaire film de Denys Arcand, un vieux souvenir m’est venu en tête.

L’Homme qui rétrécit, un film de science-fiction réalisé en 1957, en pleine guerre froide.

L’histoire d’un homme qui se met à rétrécir après avoir traversé un nuage radioactif. Plus il rétrécit, plus sa vie se complique, et plus son quotidien ressemble à un combat.

Au début, il a de la difficulté à s’asseoir sur des chaises, car elles sont trop hautes. Après, il doit se battre contre des araignées grosses comme des éléphants.

Eh bien, c’est un peu la même chose.

Rémy Girard incarne un intellectuel blanc hétéro de plus de 60 ans.

Après qu’un nuage woke a contaminé son bout de pays, il se met à rétrécir.

Pas physiquement, comme dans le classique des années 50. Mais spirituellement, moralement.

Sa place dans la société québécoise, cette société qu’il aimait, chérissait et défendait bec et ongles, rétrécit comme peau de chagrin.

On ne le regarde plus. On ne lui demande plus son opinion. On ne le considère plus.

On le gomme. L’efface. L’expurge.

On jette les livres qu’il adorait. Ridiculise les idoles qu’il vénérait. Méprise les valeurs qui lui tenaient à cœur.

Bref, il se dissout.

REQUIEM POUR UN PEUPLE

Le film de Denys Arcand s’intitule Testament.

Mais il pourrait porter un autre titre : Requiem.

Car c’est à une messe des morts que nous convie le réalisateur du Déclin.

Mort d’un homme, mais aussi mort d’une génération, d’une société, d’une culture, d’un monde.

D’un peuple.

Mais tout comme Leonard Cohen brossait un portrait de l’Apocalypse sur un air de calypso dans sa chanson prophétique The Future, Arcand nous fait autant pleurer de rire que de désespoir dans son plus récent film.

Comme Rémy Girard (qui offre ici la plus grande interprétation de sa carrière), il marche vers sa tombe en dansant.

Avec élégance. Ironie. Classe. Légèreté. Et humour.

Ce n’est pas parce que le monde qu’on a connu et aimé s’écroule qu’il faut avoir une face d’enterrement.

Après tout, comme chantait Brel, n’est-ce pas le soir que le ciel flamboie ?

La seule chose que j’avais envie de dire après la projection de ce film est : « Merci. Merci, Monsieur Arcand, de mettre en mots ce que de plus en plus de gens ressentent. »