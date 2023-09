Est-ce que Sophie Lorain pleurniche pour rien?

Elle et Alexis Durand-Brault, qui ont produit l’éclatante série Mégantic, n’inscriront plus rien au gala des Gémeaux.

Sophie Lorain l’a annoncé lundi soir. Dans la foulée, Fabienne Larouche, qui a eu de nombreuses prises de bec avec l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, n’inscrira plus sa série Stat. Voilà qui mettra fin à la catégorie Meilleure série quotidienne, catégorie ridicule s’il en est, compte tenu du nombre infime de candidatures possibles. Si ma mémoire est bonne, madame Larouche n’est pas étrangère à l’introduction de la catégorie aux Gémeaux.

Aucun gala n’a été malmené comme celui des Gémeaux. En 38 ans d’existence, il a eu quelques rares moments de gloire et d’unanimité, mais il a failli mourir plusieurs fois. Il a toujours fait gloser. De mémoire d’homme – et je suis membre de l’Académie depuis son existence, en plus d’en avoir été le président –, je ne me souviens pas d’une année où l’attribution des trophées n’a pas été critiquée, même si le conseil d’administration de l’Académie, sous le règne de la directrice générale Patrice Lachance, une fabuleuse médiatrice, s’est toujours fendu en quatre pour satisfaire tout le monde et son père.

UN CONSEIL DES SAGES ?

Le gala des Gémeaux a-t-il encore sa place ? Pourquoi poser cette question quand celui du dimanche 17 septembre a rassemblé 856 000 téléspectateurs ? C’est seulement quelques milliers de moins que Révolution, l’émission phare du dimanche soir à TVA avec Chanteurs masqués ? Les chaînes concurrentes de Radio-Canada n’ont jamais fait de cadeau au gala des Gémeaux. Elles lui ont souvent opposé leurs émissions les plus populaires, même si elles pouvaient tout autant que le diffuseur public se péter les bretelles pour les succès remarquables de notre télévision.

Est-ce à dire que l’Académie ne doit pas s’interroger sur un gala qui est la raison même de son existence ? Il y a des choses à revoir, c’est vrai. D’abord, le vote qui dessert les plateformes qui sont devenues la rampe de lancement de tant de séries. Les coûts d’inscription trop onéreux pour une industrie qui tire le diable par la queue. Est-ce normal que les chaînes de télé qui profitent ainsi de la promotion de leurs émissions n’y contribuent pas vraiment ? Les producteurs ne multiplient-ils pas à grands frais le nombre de leurs inscriptions afin de ne froisser personne ? Chantal Côté, la nouvelle présidente, serait bien avisée de réunir un conseil de sages pour revoir tout ça.

Y A-T-IL VRAIMENT TROP DE PRIX ?

Pourquoi avoir aboli les catégories de genre pour les acteurs et les actrices, par exemple, semant du coup la confusion ? On m’a soufflé qu’on l’a fait à la demande de Toronto où, comme on sait, l’identité de genre occupe plus de place que le gros bon sens. L’Académie a hypocritement justifié le changement sous prétexte qu’il réduit le trop grand nombre de catégories, éternel sujet de débat.

Le principal gala des Emmy remet en moyenne 29 trophées et l’Academy of Television Arts & Sciences en donne plus d’une centaine dans ce qu’on appelle ici le gala de l’industrie. Avec ses 94 Gémeaux, notre Académie est donc moins complaisante que sa consœur américaine. Et je ne dis rien des dizaines d’autres trophées Emmy remis par une autre instance, la National Academy (NATAS).

À tous ceux qui s’interrogent sur ce que donne un Gémeaux, je suggère de poser la question à n’importe quel gagnant, qu’il s’agisse d’une vedette, d’un producteur ou d’un artisan !