Ex-soldat nazi au Parlement: Trudeau s’excuse 5 jours plus tard

Le premier ministre Trudeau s’excuse cinq jours après que Yaroslav Hunka fut applaudi à la Chambre des communes lors de la visite du président Zelensky.

«Le Parlement offre ses excuses sans réserves», dit Justin Trudeau. «C’est une erreur qui a mis le Parlement et le Canada dans un embarras profond et nous regrettons tous profondément de nous être levés en chambre et d’avoir applaudi.»

Lors du passage du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky à Ottawa vendredi dernier, le président de la Chambre des communes du Canada, Anthony Rota, a fait applaudir dans l'enceinte du parlement Yaroslav Hunka, un Ukrainien de 98 ans accusé d'avoir combattu dans la SS pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Cette erreur est une horrible violation de la mémoire des millions de personnes qui ont péri dans l’holocauste et profondément blessante pour les juifs», a dit le premier ministre en conférence de presse.

Plus de détails suivront.