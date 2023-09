Femme paralysée morte sans soins: «aucune preuve» pour condamner son mari d’homicide involontaire

Un homme de Terrebonne accusé d’homicide involontaire pour avoir laissé mourir sa femme quasi paralysée sans soins adéquats croit qu’il devrait être acquitté, car il est impossible de savoir ce qui s’est réellement passé avant son décès.

« Personne pendant le procès n’est venu expliquer quoi que ce soit sur les semaines et les mois précédents [le décès de Johanne Bilodeau]. Vous n’avez pas de preuve là-dessus. Vous n’avez rien », a insisté à grand trait Me Marc Labelle, l’avocat de Bruno Turcotte.

L’homme de 61 ans subit son procès devant jury pour l’homicide involontaire de sa femme Johanne Bilodeau dont il avait la responsabilité. Celle-ci vivait avec de lourdes séquelles en raison d’un ACV en 2011 qui l’empêchaient notamment de se nourrir, s’hydrater, se laver ou même se déplacer.

Le 23 septembre 2019, Mme Bilodeau a été transportée d’urgence à l’hôpital alors qu’elle se tordait de douleurs.

La femme de 58 ans est décédée moins de 24 heures plus tard d’un choc septique. Elle avait sur le corps des plaies de lit infectées, dont une exposait même ses os.

Cheveux sales, ongles longs et crassés, jambe croutés et corps amaigri : Mme Bilodeau avait également une hygiène lamentable selon plusieurs infirmières qui ont témoigné au procès.

Car selon la Couronne, Bruno Turcotte «a omis de fournir à sa femme les soins de base dans les semaines ou mois avant son décès.»

La défense est toutefois d’avis que le jury n’a aucune preuve entre les mains sur ce qui s’est réellement produit pendant cette période.

«Tout d’un coup, un homme qui s’occupe de sa femme depuis 9 ans serait tombé insouciant ? Il ne s’en occupe plus alors qu’il l’a fait pendant des années ?», a plaidé Me Labelle.

La Couronne fera entendre ses plaidoiries aux jurés cet après-midi au palais de justice de Laval.

