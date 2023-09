Fin des grèves dans les Casinos

Le conflit de travail qui a paralysé depuis le 15 juin les casinos de Montréal, de Charlevoix, de Mont-Tremblant et de Lac-Leamy ainsi que de Jeux en ligne a connu un dénouement heureux mardi.

Les quelque 1700 travailleurs concernés par l’entente ont entériné à 73 % la recommandation du conciliateur mettant fin à la grève, après des négociations unitaires des neuf unités de l’Intercasinos, selon la Fédération des employées et employés des services publics.

Selon cette entente âprement négociée, les travailleurs auront droit à des augmentations salariales de 16 % sur six ans, en plus de l’ajout dans le salaire de 2 % du boni et d’un montant forfaitaire de 1250 $.

«Tout au long du conflit, les travailleurs et travailleuses de toutes les unités sont restés unis», a expliqué Riccardo Scopelleti, porte-parole de l'Intercasinos et président de l'unité de sécurité du casino de Montréal.

La recommandation du conciliateur-chef mandaté par le ministère du Travail a été soumise aux assemblées générales de travailleurs en grève qui vont reprendre le travail dans les prochaines semaines.

«C'était la première fois que les neuf unités de l'Intercasinos négociaient ensemble, une expérience qui a significativement augmenté notre rapport de force», s’est félicité le vice-président de la FEESP-CSN, Frédéric Brun.

«Sur le terrain, j'ai constaté toute la solidarité que les travailleuses et les travailleurs ont développée entre eux, ça a été un honneur pour la CSN de les appuyer», a ajouté la présidente de la CSN, Caroline Senneville.