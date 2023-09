Flames : atteint de la SLA, Chris Snow en est à ses derniers moments

Aux prises avec la sclérose latérale amyotrophique (SLA), communément appelée la maladie Lou Gehrig, l’adjoint au directeur général des Flames de Calgary Chris Snow vit ses dernières heures, a indiqué mercredi son épouse Kelsie.

Occupant également le poste de vice-président aux données analytiques de l’équipe, l’ancien journaliste du quotidien «Boston Globe» a subi un arrêt cardiaque mardi. En dépit des manœuvres de réanimation prodiguées qui ont permis à son cœur de battre à nouveau, le manque d’oxygène momentané a causé une blessure cérébrale irréversible, aux dires de Mme Snow.

«Les médecins ne s’attendent pas à le voir s’éveiller après cela. Mon cœur est anéanti et vidé. Chris est la plus belle et brillante personne que je n’aurai jamais connue et la vie sans lui me semble insoutenable. Serrez fort vos êtres chers», a-t-elle notamment rédigé sur son compte X.

Chris Snow a reçu le diagnostic de la SLA, une maladie incurable paralysant progressivement le système musculaire, en juin 2019.