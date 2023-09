La formation pour ce deuxième match préparatoire du CH: un deuxième test pour Slafkovsky

Juraj Slafkovsky a besoin de chasser la rouille. Absent pour les trois derniers mois, la saison dernière, en raison d’une blessure au genou droit, le premier de classe du repêchage de 2022 sera l’unique joueur du Canadien à participer à un deuxième match préparatoire de suite.

Utilisé à l’aile gauche en compagnie d’Alex Newhook et de Josh Anderson face aux Devils du New Jersey, Slafkovsky se retrouvera maintenant sur le flanc droit avec Kirby Dach et Rafaël Harvey-Pinard.

Voici les autres trios et duos à la ligne bleue pour cette partie contre les Sénateurs d’Ottawa.

La formation du CH

Cole Caufield – Nick Suzuki – Sean Monahan

Rafaël Harvey-Pinard – Kirby Dach – Juraj Slafkovsky

Lias Andersson – Filip Mesar – Emil Heineman

Gabriel Bourque – Brandon Gignac – Jared Davidson

Mike Matheson – David Savard

William Trudeau – Johnathan Kovacevic

Mattias Norlinder – Brady Keeper

Jake Allen

Cayden Primeau