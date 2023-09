Près de 400 invités, comprenant de nombreux professionnels de l’industrie dentaire, ont assisté récemment à l’inauguration officielle de Villa-Espace Paro, le tout nouveau Centre de parodontie et d’implantologie de Québec, situé au 1440, rue Cyrille-Duquet, qui se veut la clinique la plus grande et la plus moderne du genre dans l’Est du Canada avec ses locaux neufs de 22 500 pieds carrés, ses 27 salles de traitement, une équipe qui compte plus de 40 membres, incluant les cinq parodontistes, sans compter un centre de formation complet (Le Campus) de 3400 pieds carrés consacré au domaine dentaire, avec sa salle multimédia offrant 50 places assises. Les deux parodontistes propriétaires, Dr Simon Lafrenière et Dre Anne-Sophie Villeneuve (photo), dont la réputation n’est plus à faire, poursuivent leur perfectionnement d’année en année à l’international et sont souvent appelés à donner des conférences aux dentistes du Québec pour partager leur expertise.

Une première au Québec

Photo Steven Leblanc et tirée du site myfish.ca

Christian Genest (photo), de myfish.ca, vient d’ajouter un nouvel outil à son entreprise : un cellier (photo) de vieillissement contrôlé permettant la maturation des poissons. Cette technique à mi-chemin entre la science et l’art accentue la fraîcheur, les saveurs et les textures de la chair. Christian devient le premier au Québec et le deuxième au Canada à disposer d’un tel équipement. Myfish.ca prépare rigoureusement ses poissons et les suspend dans un frigo à température, humidité et éclairage contrôlés. Après plusieurs jours, l’humidité, les jus et l’odeur des poissons s’évaporent afin de laisser place à des goûts de noisette, de beurre, de truffe. On n’arrête pas le progrès !

Nomination

Photo fournie pour le Collège

David Lehoux, directeur général du Collège de Lévis, m’annonce la nomination de Christopher Bernier (photo) au poste de directeur des sports de l’institution. Depuis le 20 septembre dernier, Christopher assure la saine gestion du Centre d’éducation physique Alphonse-Levasseur et du Complexe 2 glaces Honco, tout en veillant au développement de toutes les activités sportives du Collège et des opérations qui en dépendent. Ancien élève du Collège de Lévis, de 2004 à 2009, Christopher Bernier est un diplômé de l’Université Laval en administration des affaires. Il agissait au cours des dernières années à titre de directeur adjoint au Complexe 2 glaces Honco depuis 2021 et comme entraîneur de football des Commandeurs depuis 2010. Auparavant, de 2017 à 2021, il a été conseiller en gestion de patrimoine chez Desjardins.

Grand ménage

Photo fournie par la Ville de Shannon

De nombreuses personnes ont accepté l’invitation de l’Association Chasse et Pêche CATSHALAC, en collaboration avec la Ville de Shannon, de patauger dans la rivière Jacques-Cartier le 16 septembre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale du Nettoyage, en retirant une bonne quantité de déchets tout en constatant que les gens sont de plus en plus respectueux de l’environnement. L’équipe CATSHALAC et la mairesse de Shannon, Sarah Perreault, souhaitent remercier ceux et celles qui ont participé à la corvée de nettoyage et promettent de la refaire l’an prochain et pour les prochaines années. La Journée mondiale du Nettoyage a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays partout dans le monde.

Anniversaires

Photo d'archives, Agence QMI

Michel Rivard (photo), auteur-compositeur-interprète québécois (Beau Dommage), 72 ans... Élise Marcotte, nageuse synchronisée retraitée, née à L’Ancienne-Lorette, 35 ans... Avril Lavigne, chanteuse pop rock canadienne, 40 ans... Gwyneth Paltrow, actrice américaine, 51 ans... Claude Duguay, qui compte 36 ans d’expérience comme animateur commercial (radio), 69 ans... Gabriel Loubier, homme politique et gestionnaire québécois, fondateur de l’ITHQ, 91 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 27 septembre 2022 : Vincent Michel Déporteur (photo), 63 ans, scénariste, dessinateur belge et artiste pluridisciplinaire qui a travaillé en parallèle dans l’animation de dessins animés célèbres comme Scooby-Doo ou encore Bob l’éponge... 2019 : Joe Wilson, 69 ans, ancien ambassadeur américain et écrivain... 2017 : Hugh Hefner, 91 ans, fondateur de Playboy... 2016 : Pierre Renaud, 77 ans, président fondateur de Renaud-Bray... 2015 : John Guillermin, 89 ans, cinéaste britannique, réalisateur de La tour infernale et de King Kong en 1976... 2014 : Pierre-Luc Paquette, 46 ans, ex-directeur général du Parti Québécois (PQ)... 2014 : Sarah Danielle Madison, 40 ans, actrice américaine... 2013 : Jay Robinson, 83 ans, acteur américain (Caligula)... 2010 : Maddalena Poliseno, 84 ans, veuve de feu Alfred Pellan, artiste peintre... 2009 : William Safire, 79 ans, journaliste, chroniqueur politique américain, prix Pulitzer (2006)... 1998 : Fernand Robidoux, 78 ans, l’un des pionniers de la chanson québécoise... 1996 : Claude Patry alias « Monsieur Country », 55 ans, ex-membre du groupe Les Mégatones... 1974 : Louis Even, 89 ans, philosophe et religieux, cofondateur des Bérets blancs.