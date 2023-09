Les principales nouveautés de macOS Sonoma pour les ordinateurs Mac

La mise à jour de macOS Ventura 13.6 à Sonoma 14.0 fait 6,44 Go et cette dernière version du système d'exploitation est compatible avec les ordinateurs iMac 2019, iMac Pro, Mac mini 2018, MacBook Pro 2018, Mac Pro 2019 et respectivement toutes les versions ultérieures, ainsi qu’avec le tout récent Mac Studio.

En téléchargement disponible sans frais à partir de Réglages système (Général –> Mise à jour logicielle) de votre ordinateur Mac, macOS Sonoma version 14.0 apporte une série de nouvelles fonctions dans tous les domaines, dont voici les principales.

Navigateur web Safari

Le mode de navigation privée de Safari est verrouillé par le capteur d’empreinte digitale Touch ID, des profils peuvent être utilisés pour séparer la navigation professionnelle de la navigation personnelle, et le chargement des traqueurs connus est bloqué et Safari supprime les traqueurs qui vous identifient à partir des adresses web.

Apple

Vous pouvez enregistrer vos sites web favoris en tant qu'applications web sur le bureau ou dans le dock, et ils fonctionneront comme des applications normales avec une barre d'outils simplifiée.

AirTag

Les puces de localisation AirTag peuvent être partagés avec d'autres personnes à l'aide de l’application Localiser, les mots de passe du trousseau iCloud peuvent également être partagés avec des amis et des membres de la famille, l'application Notes prend en charge les PDF en ligne et Siri peut désormais être activé sans dire «Hey».

Économiseurs d'écran

De superbes économiseurs d'écran représentant des lieux du monde entier deviennent en toute transparence le fond d'écran de votre bureau lorsque vous vous connectez.

Les paramètres de lecture aléatoire peuvent faire tourner les économiseurs d'écran par thème, notamment paysage, paysage urbain, sous-marin et Terre.

Widgets

Les widgets peuvent être placés n'importe où sur le bureau et s'adapter à la couleur de votre fond d'écran lorsque vous travaillez dans des applications. Aussi, les widgets sur iPhone peuvent être ajoutés à votre Mac lorsque votre téléphone se trouve à proximité ou sur le même réseau Wi-Fi.

Vidéoconférence

La superposition du présentateur vous place au premier plan lorsque vous partagez votre écran dans FaceTime ou dans des applications de visioconférence tierces (ordinateurs Mac avec puce-système M1, M2 ).

Apple

L'entreprise a également ajouté la fonction Reactions aux appels vidéo. Pendant un appel vidéoconférence, formez deux mains en forme de cœur et des cœurs apparaîtront, faites le signe de paix et vous verrez des ballons autour de vous, donnez deux pouces vers le haut et des feux d'artifice apparaîtront, donnez deux pouces vers le bas et vous verrez de la pluie. Cela peut sembler gênant, mais le but est de minimiser les interruptions pendant les appels tout en permettant aux gens de réagir à leur guise.

Messages

Comme pour iOS 17, Apple a apporté quelques améliorations à l'application Messages. S'appuyant sur les réponses en ligne introduites pour la première fois avec iOS 14, vous pouvez glisser vers la droite pour répondre rapidement à un message spécifique, au lieu d'avoir à appuyer longuement sur celui-ci à chaque fois.

Des améliorations ont également été apportées à la recherche dans Messages. Lorsque vous recherchez quelque chose, les résultats sont désormais divisés en catégories telles que les personnes, les mots-clés, les photos et les liens, ce qui les rend plus faciles à trouver. Il existe également une fonction de nettoyage des codes d'accès uniques qui supprime automatiquement les codes d'accès uniques par le biais de la fonction Autofill, ce qui permet de nettoyer votre liste de conversations.

Jeux

Ce mode donne aux jeux la priorité la plus élevée sur le processeur et le processeur graphique, offrant des taux de trame plus réguliers et une latence plus faible pour les contrôleurs sans fil et les AirPod (pour les ordinateurs Mac avec puce-système M1, M2).

Clavier

L'amélioration de la précision de l'autocorrection rend la saisie encore plus facile grâce à un modèle linguistique plus puissant basé sur des transformateurs.

De plus, le texte prédictif en ligne affiche des prédictions à un ou plusieurs mots que vous pouvez ajouter en appuyant sur la barre d'espacement.

Enfin, l'expérience de dictée améliorée permet d'utiliser conjointement votre voix et votre clavier pour saisir et modifier du texte.