Loin d’être mort: un nouvel album et une tournée en vue pour Ozzy Osbourne

Cinq ans après avoir donné son dernier concert complet, Ozzy Osbourne se sent prêt à se « remettre en forme » pour créer un dernier album avant de se lancer en tournée.

Accablé depuis plusieurs années par des séquelles d’un accident de VTT et celles d’une vilaine chute dans sa salle de bain en pleine nuit, Ozzy Osbourne a déclaré à Metal Hammer, un magazine britannique, qu’il en avait fini avec les tables d’opération et en a profité pour dévoiler ses plans pour l’année 2024.

« Je veux me remettre en forme », soutient le Prince des ténèbres. « J’ai sorti deux albums dans les dernières années, mais je veux en produire un dernier avant de repartir en tournée », confirme-t-il.

Le chanteur du groupe Black Sabbath a présenté les opus Ordinary Man et Patient Number 9 en 2020 et 2022, mais n’a pas donné un spectacle complet depuis 2018 en raison de son état de santé et de la pandémie. Ironiquement, la tournée qu’il a dû annuler lors de cette période se nommait No More Tours II.

« F*cking pas en train de mourir »

L’année 2023 en aura été une en montagnes russes pour les friands de métal, puisqu’avant d’affirmer vouloir faire un retour sur la route avec un nouvel album, le chanteur de Crazy Train a dû annuler tous ses concerts en plus de laisser sous-entendre qu’il ne repartirait peut-être plus jamais en tournée.

« Jamais je n’aurais imaginé que mes jours de tournée se termineraient ainsi », avait-il alors déclaré.

Plusieurs médias s’étaient à ce moment empressés d’affirmer que le chanteur était sur ses derniers miles et qu’il avait déjà un pied dans sa tombe, mais Ozzy était loin d’avoir dit son dernier mot.

« Cette f*cking presse te rend dingue [...] je ne suis f*cking pas en train de mourir ! » avait-il rétorqué lors d’un épisode d’Ozzy’s Boneyard, sur SiriusXM, en mars dernier.

Les dates pour la sortie du prochain album d’Ozzy Osbourne et le début de son éventuelle tournée ne sont pas encore connues, mais l’artiste de 74 ans a mentionné à Metal Hammer que son projet était déjà en chantier et que l’enregistrement devrait commencer au début de l’année 2024.