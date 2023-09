Ma petite-fille m’inquiète

Nous habitons le Nord du Québec, et comme chaque été depuis qu’elle vit avec son conjoint, ma fille est venue passer ses vacances chez nous avec sa fille à lui. Une enfant que je connais donc depuis cinq ans et qui s’en va sur ses quatorze ans. J’ai trouvé que la petite avait changé. Elle qui était toujours gaie et ouverte avec moi s’est montrée renfermée et taciturne pendant tout son séjour. Elle a perdu aussi son bel appétit d’avant. Elle ne mange plus aucun dessert et laisse toujours une bonne part de nourriture dans son assiette.

J’en ai discuté avec mon mari qui ne voit là-dedans rien de bien grave. Pour lui, c’est l’adolescence qui frappe, un point c’est tout. Devrais-je aborder le sujet avec ma fille sans avoir l’air de ne pas me mêler de mes affaires comme dit mon mari ?

Mamie inquiète

Quand on a le nez collé sur un problème, il arrive qu’on ne le voie pas, justement. N’hésitez pas à en parler avec votre fille qui pourra ainsi suivre la jeune de près et lui éviter certains pièges de l’adolescence.