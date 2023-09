Menus à petits prix: le dindon et le gigot d’agneau à leur meilleur prix de l’année

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 28 septembre au 4 octobre 2023

Cette nouvelle semaine est particulière : toutes les recettes qui se trouvent au menu sont sous la barre des 2 $ par portion ! Comment est-ce possible ? Grâce à des ingrédients de saison modestes, mais polyvalents !

L’automne, c’est le moment de gloire des légumes racines comme les carottes, les pommes de terre, les patates douces, les betteraves et le rutabaga. Ajoutons à cela le chou, les courges et les pommes... non seulement ces produits locaux sont à prix d’ami, mais ils sont souvent vendus en plus grande quantité et se conservent plus longtemps (lire ici : on peut profiter d’un bon rabais beaucoup plus longtemps qu’une semaine !).

Les légumes racines sont souvent sous-estimés, tout comme les coupes de viande abordables (ou qui demandent plus d’amour ou de travail, comme un poulet entier ou l’épaule de porc). Pourtant, c’est aussi bon au goût que pour le portefeuille ! Bien sûr, ça peut demander un peu plus d’ingéniosité ou de plus longues cuissons, mais mettre ces aliments à l’avant-plan et les décliner dans plusieurs recettes (quitte à compléter avec un autre légume au rabais, comme le chou-fleur ici), ça fait une énorme différence sur le total de la facture. Et le menu de cette semaine est le parfait point de départ pour essayer !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

La surprise de la semaine ? Le jeune dindon surgelé à 1,99 $/lb chez Maxi ! C’est un des meilleurs prix qu’on pouvait trouver il y a un an (et c’est habituellement beaucoup plus près de l’Action de grâce ou de Noël). Si vous avez de la place au congélateur et que vous prévoyez recevoir pour l’une de ces occasions, prendre de l’avance et acheter la pièce de résistance tout de suite pourrait vous éviter des maux de tête le moment venu !

Les poitrines de poulet désossées à 4,88 $/lb chez Metro (le deuxième meilleur prix de l’année) sont aussi dignes de mention, tout comme le sirop d’érable chez Provigo et les côtelettes de porc chez IGA. Une petite astuce si vous êtes amateurs de ces dernières : optez pour la demi-longe de porc (une coupe qui demande un peu plus d’amour !) et coupez vous-même vos côtelettes. Vous en aurez encore plus pour le prix !

Sinon, on en retrouve pour tous les goûts. Voici quelques aubaines qui ont retenu mon attention :

Bacon (375 g) à 3,84 $ chez Walmart

à 3,84 $ chez Walmart Beurre (454 g) à 4,99 $ chez Provigo

à 4,99 $ chez Provigo Biftecks de côte d’aloyau à 7,88 $/lb chez Super C

à 7,88 $/lb chez Super C Bœuf à fondue (3 x 250g) à 14,31 $ chez Maxi

à 14,31 $ chez Maxi Bœuf haché mi-maigre à 3,49 $/lb chez Provigo

à 3,49 $/lb chez Provigo Bouillon de marque maison (900 ml) à 0,99 $ chez Provigo

à 0,99 $ chez Provigo Côtelettes de longe de porc désossées à 2,49 $/lb chez IGA

à 2,49 $/lb chez IGA Crevettes nordiques surgelées (400 g) à 8,99 $ chez Maxi

à 8,99 $ chez Maxi Demi-longe de porc (sous vide) à 3,49 $/lb chez Provigo

à 3,49 $/lb chez Provigo Farine tout usage de marque maison (2,5 kg) à 3,33 $ chez Metro

à 3,33 $ chez Metro Filets d’aiglefin à 9,99 $/lb chez Metro

à 9,99 $/lb chez Metro Gigot d’agneau avec os à 4,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 4,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Jambonneau à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Jeune dindon assaisonné surgelé à 1,99 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 1,99 $/lb chez Maxi (meilleur prix de l’année) Hauts de cuisses de poulet désossés à 4,99 $/lb chez Provigo

à 4,99 $/lb chez Provigo Poitrines de poulet désossées à 4,88 $/lb chez Metro

à 4,88 $/lb chez Metro Rôti de bas de palette désossé à 4,99 $/lb chez IGA

à 4,99 $/lb chez IGA Rôti de longe de porc à 2,99 $/lb chez Metro

à 2,99 $/lb chez Metro Saucisses fraîches (375 g) à 3,99 $ chez Super C

à 3,99 $ chez Super C Saumon coho fumé surgelé de marque maison (300 g) (300 g) à 13,99 $ chez Metro

(300 g) à 13,99 $ chez Metro Sirop d’érable (540 ml) à 4,99 $ (pour les membres PC Optimum) chez Provigo

à 4,99 $ (pour les membres PC Optimum) chez Provigo Viande en flocons en conserve (156 g) à 1,50 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année)

à 1,50 $ chez Maxi (meilleur prix de l’année) Tofu (454 g) à 2/5 $ chez Metro

LUNDI

POULET RÔTI AU CITRON ET AU THYM

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 1,95 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Je vous propose de faire la recette avec un poulet entier. Pensez à en faire cuire une deuxième en même temps pour le repas de pizza plus tard dans la semaine. Vous pourrez toujours congeler l’extra et la carcasse, qui pourra éventuellement servir à préparer un bon bouillon maison.

MARDI

NOUILLES AU PORC FAÇON PÂTÉS IMPÉRIAUX

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,95 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Je vous propose ici d’utiliser du chou vert en remplacement du chou nappa (le résultat sera tout aussi bon !).

MERCREDI

ŒUFS BROUILLÉS AUX CREVETTES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 6

Préparation : 6 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 1,87 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si désiré, servir le tout sur du riz (c’est même déjà calculé dans le prix par portion).

JEUDI

PIZZA AU POULET BBQ SUR CROÛTE DE CHOU-FLEUR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 1,50 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

VENDREDI

POTAGE DE CHOU-FLEUR RÔTI ET CROSTINIS AU CHEDDAR

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 6

Préparation : 40 min

Cuisson : 70 min

Prix par portion : 1,98 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme le poireau n’est pas en vedette, n’hésitez pas à le remplacer par deux oignons de bon format. Sinon, le meilleur prix pour les poireaux cette semaine est chez Metro (3,99 $ pour le paquet de 5).

LUNCH

PÂTES AU CHOU-FLEUR GRILLÉ AU TAMARI ET HUILE DE SÉSAME

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 1,66 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

J’ai calculé environ 2 tasses d’edamames, soit environ l’équivalent d’une conserve de légumineuses.

COLLATION

MUFFINS ÉPICÉS AUX CAROTTES ET AUX POMMES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 18

Préparation : 30 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 0,35 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

