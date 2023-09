Non à la mise sous tutelle médicale de la pratique sage-femme!

En déposant son volumineux projet de réforme au printemps dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, souhaitait « rendre le système de santé plus efficace ». Pour ce faire, le ministre misait entre autres sur une meilleure collaboration entre les différents professionnels au sein du réseau et une diminution du poids des médecins dans les processus décisionnels. Nobles intentions, diront certains...

La semaine dernière, alors que se poursuivait l’étude détaillée du projet de loi 15 à l’Assemblée nationale, les véritables objectifs du ministre se sont précisés : placer les sages-femmes sous la hiérarchie d’un directeur médical et soumettre leur travail à l’évaluation d’un conseil professionnel composé à forte majorité de médecins où elles seront toujours minoritaires. Les sages-femmes perdront l’autonomie professionnelle pour laquelle elles se sont battues pendant près d’un demi-siècle.

Car, faut-il le rappeler, les sages-femmes conçoivent l’accouchement comme un processus biologique normal qui appartient à la personne enceinte, porteur d’une signification profonde pour la femme et sa famille.

À l’heure actuelle, c’est ni plus ni moins la mise sous tutelle médicale de la pratique sage-femme que le projet de loi 15 est en train d’opérer, et ce, sans que les principales intéressées – les sages-femmes et les usagères – n’aient pu être consultées. Ce qui est en train de se décider, c’est essentiellement la fin de la profession des sages-femmes telle qu’elle a été revendiquée jusqu’à ce jour.

Une atteinte aux droits fondamentaux

L’année 2024 marquera le 25e anniversaire de la légalisation de la pratique sage-femme au Québec et de son intégration au sein du réseau de la santé. Cette légalisation a été le fruit d’autant d’années de lutte pour la reconnaissance de cette profession essentielle qui mise sur la liberté de décision des femmes.

Depuis longtemps, les femmes réclament de pouvoir choisir leur lieu de naissance, de choisir le type de soins qu’elles souhaitent recevoir tout au long de leur grossesse, durant l’accouchement et dans les semaines qui suivent celui-ci.

Si la pratique sage-femme et les maisons de naissance où elle est offerte ont pu se développer malgré les préjugés auxquels les sages-femmes sont toujours confrontées, c’est précisément grâce à leur autonomie professionnelle, protégée par des structures et mécanismes prévus dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux actuelle.

Près de 25 ans plus tard, voilà que le ministre menace de saper les bases mêmes sur lesquelles s’est pourtant construite et déployée la profession.

Avec ce projet de loi, les femmes et les personnes enceintes sont en droit de se demander si, en bout de piste, elles pourront toujours disposer de leur droit fondamental de choisir par et pour elles-mêmes ce qu’elles considèrent le plus souhaitable et respectueux pour leur grossesse, leur accouchement et leur bébé.

Choisir

Plusieurs situations cliniques qui sont actuellement abordées en profondeur et discutées par la famille et la sage-femme seront sujettes à des limitations. Discuter, cela prend du temps. Des rendez-vous de 45 minutes à une heure, c’est un des éléments les plus appréciés et importants des suivis avec une sage-femme.

Placer les sages-femmes sous la surveillance d’autres professionnels qui pratiquent dans un paradigme de soins différent et distinct favorisera l'accroissement d’une approche pathologique de la grossesse et de l’accouchement. Vivre un accouchement vaginal après césarienne (AVAC) en maison de naissance ou à la maison; décider des dépistages de diabète de grossesse ou d’échographies, c’est possible avec un suivi sage-femme. Tous des choix qui sont menacés.

Avec l’élaboration de règles qui devront être approuvées par le corps médical ainsi que le manque de sages-femmes disponibles pour accompagner les familles dans cet événement majeur, nous nous demandons : pouvoir choisir d’accoucher à la maison, est-ce que ça sera encore possible après l’adoption du projet de loi 15 ?

Les données probantes issues d’études savantes ainsi que les recommandations des instances internationales en santé, telle que l’OMS, confirment les impacts positifs de la pratique sage-femme autonome, centrée sur l’accompagnement de la physiologie du parcours périnatal.

Nous, signataires de cette lettre, lançons aujourd’hui un appel à une vaste mobilisation citoyenne pour empêcher la mise sous tutelle médicale de la pratique sage-femme au Québec. « Ni pape, ni juge, ni médecin, ni conjoint, c’est aux femmes de décider! » : voilà un slogan qui est toujours d’actualité.

Monsieur le Ministre, soyons claires : nous ne nous laisserons pas faire!

Déjà plus de 500 citoyens, professionnels de la santé, organisations de la société civile et personnalités publiques ont signé cette lettre.

*Signataires

Sarah Landry, Coordonnatrice de la Coalition pour la pratique sage-femme

Josyane Giroux, présidente du Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ)

Marie-Eve Blanchard, Directrice générale, Regroupement Naissances respectées (RNR)

Roxanne Lorrain, Co-coordonnatrice, Mouvement pour l’autonomie dans l’enfantement (MAE)

Valérie Allard, Présidente de l’Association des étudiant.e.s sages-femmes du Québec (AESFQ)

Caroline Senneville, Présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Françoise David, Ex-présidente de la Fédération des femmes du Québec

Laure Waridel, Mère de 2 enfants nés avec sage-femme

Thomas Bastien, Directeur de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

Danny Roy, Président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Laurence Guénette, Coordonnatrice, Ligue des droits et libertés (LDL)

Marceline Fandjo, Groupe des 13, composé des membres suivants :

Action santé femmes

Action cancer du sein du Québec

Action travail des femmes

Association féministe d’éducation et d’action sociale

Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine

Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail

DAWN-RAFH Canada

Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec

Fédération des femmes du Québec

Fédération des maisons d'hébergement pour femmes

Fédération du Québec pour le planning des naissances

Femmes Autochtones du Québec

L'R des centres de femmes du Québec

Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Regroupement Naissance-Respectées

Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

Relais-femmes

Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec

Réseau des lesbiennes du Québec - Femmes de la diversité sexuelle

Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes

Marie Simard, Directrice Générale de la Confédération des Organismes FAmiliaux du Québec (COFAQ)

Arnold Aberman, Collectif Soignons la justice sociale

Tristan Ouimet Savard, Responsable de la mobilisation et de l’éducation populaire du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)

Geneviève Lamarche, Coordonnatrice de la Coalition solidarité santé

Adina Ungureanu, Coordonnatrice de l'Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS)

Mona Greenbaum, Directrice générale, Coalition des familles LGBT+

Nadja Pollaert, Directrice générale, Médecins du Monde

Marielle M’bangha, Coordonnatrice du Service de référence pour les femmes immigrantes de Québec (SRPFIQ)

Raymond Villeneuve, Directeur général, Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Christine Marcotte, Directrice générale, Allaitement Québec

Sylvie Pedneault, S.O.S. Grossesse

Sandrine Jeanjean, Ligue La Leche

Sylvain Lafrenière, Coordonnateur du Regroupement des organismes collectives en défense collective des droits (RODCD)

Martin Trudel, 3e vice-président du Syndicat de professionnelles et professionnels du Québec (SPGQ)

Françoise Ramel, Vice-présidente, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Kim Couture, Directrice de MAM autour de la maternité et porte-parole du Mouvement Maison de naissance Montérégie

Julie Rousseau, Directrice, À la Source Sept-Îles

Julie Ringuette, Actrice, animatrice, mère de 2 enfants nés avec sage-femme

Véronique Martineau, Coordonnatrice, Table des groupes de femmes de Montréal

Catherine Gauthier, coordonnatrice, Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale

Anne-Marie Aumond, Directrice générale de Nourri-Source Estrie

Sylvie Gauthier, Directrice, Naissance-Renaissance Outaouais

Janie Vachon-Robillard, Directrice de l’École Porter la vie

Marie-Ève Tousignant, Coordonnatrice administrative chez Alternative Naissance

Isabelle Challut, Co-fondatrice du Centre Pleine Lune

Marie-Hélène St-Pierre, Conseillère périnatale chez Ressources Naissances

Guillaume Lajoie, Président chez Mieux-Naître à Laval

Élise Côté De L’isle, Fondatrice Fondation Coeur de mère

Annick Bourbonnais, Directrice et accompagnante à la naissance, Académie périnatale

Sonia Gagnon, Coordonnatrice, Nourri-Source Lanaudière

Line Verville, Directrice générale, Maison des familles de Victoriaville