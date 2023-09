Northvolt au Québec: demain sera une «grande journée pour l’économie du Québec», dit Legault

C’est jeudi que l’entreprise suédoise Northvolt annoncera un investissement de 7 milliards $ pour la construction d’une usine de cellules de batterie en Montérégie, a indiqué François Legault.

«Je peux vous dire : demain, c’est une grande journée pour l’économie du Québec. Moi, c’est pour des journées comme demain que je fais de la politique», a lancé le premier ministre avant de filer au salon bleu pour la période de question, mercredi matin.

Il a ainsi confirmé les informations du Globe and mail à l’effet que des représentants de l’entreprise suédoise seront dans la Vallée-du-Richelieu jeudi avec des élus des gouvernements fédéral et provincial pour annoncer officiellement ce qui sera le plus important investissement privé au Québec.

Mais rien n’est gratuit, et le gouvernement Legault allongerait le bras à hauteur de 1,4 milliards $ de fonds publics pour convaincre Northvolt d’installer sa méga-usine au Québec, comme le révélait le Journal le 12 septembre dernier.

En effet, Québec prêterait 231 millions $ pour l’achat du terrain de l’ancienne usine d’explosifs de la Canadian Industries Limited (CIL), près de Montréal. Une participation de 271 millions en Capital-Action suivrait.

Puis, le gouvernement prendrait un autre 299 millions $ en capital-actions dans l’entreprise suédoise. Enfin, l’État ferait un prêt de 577 millions $ à l’entreprise, dont plus de 438 millions $ seraient pardonnables.

Au total, la contribution du Québec s’approchera donc de 20% du coût du projet total, évalué à 7 milliards $.

À l’heure actuelle, on ignore toujours combien Ottawa injectera dans le projet.

La méga-usine de cellule de batterie pourrait entrainer la création de 4000 emplois et s’étendre sur l’équivalent de 75 terrains de football, comme l’écrivait La Presse.