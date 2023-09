Nous ne sommes tout simplement pas cultivés comme peuple

Les dernières semaines nous ont permis de nous rendre compte collectivement que nous souffrons d’un manque de culture générale. Qu’il s’agisse des résultats du vox pop mené par Guy Nantel, de l’hommage que notre président de la Chambre des communes a rendu à un individu ayant combattu, comme SS, les Russes lors de la Deuxième Guerre mondiale ou de la découverte pour plusieurs du sikhisme dans la foulée de la crise diplomatique, force est de constater que ce n’est pas fort.

Sommes-nous incultes ? Je ne pense pas. Mais nous avons beaucoup trop longtemps négligé l’histoire, la sociologie, la politique et la culture dans notre système d’éducation et cette négligence nous coûte aujourd’hui très cher. Nous préférons nous abreuver de téléréalités et de statuts sur les réseaux sociaux plutôt que de découvrir un documentaire sur l’histoire de l’humanité ou de découvrir la dernière biographie d’un personnage marquant.

Et il ne faut pas s’en vouloir, parce que notre système d’éducation nous a conditionnés à être des êtres paresseux : on étudie pour réussir l’examen plutôt que pour apprendre, pour nourrir notre esprit et notre âme.

On apprend ce qu’il faut pour être en mesure de passer l’examen ministériel, pour avoir plus que 60 %. Si c’est trop difficile, on révise les standards puisqu’ils doivent être trop élevés. On n’apprend pas pour devenir des citoyens allumés, informés et curieux ; on apprend ce qui est nécessaire pour passer à la prochaine étape, décrocher un emploi et faire de l’argent.

Je le redis, la culture générale n’est pas valorisée. D’ailleurs, un politicien ayant une certaine profondeur dans ses réflexions ou une certaine élégance dans sa manière de s’exprimer aura la réputation d’être snob, déconnecté de la réalité, bourgeois. On se méfie d’ailleurs des intellectuels et on les imagine dans des tours d’ivoire, préférant tenir des discussions de salons en buvant du thé, le petit auriculaire en l’air, plutôt que de se salir les mains et de bûcher et travailler dur.

Il est temps de se remettre en question. Notre ignorance, notre indifférence vont finir par nous rattraper. Nous sommes la risée du monde à cause de nos politiciens, il ne faudrait pas que l’on confirme cette réputation avec notre inculture.