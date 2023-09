Objectif de 80 000 nouveaux logements d’ici 2040 à Québec

Confrontée à une grave pénurie de logements, la Ville de Québec met une vingtaine d’actions en place pour « créer des opportunités » permettant de construire 80 000 nouveaux logements d’ici 2040. Des investissements gouvernementaux et municipaux de 605 millions$ sont prévus au cours des trois prochaines années.

C’est ce qu’on apprend dans le Plan de mise en œuvre accélérée 2023-2026 de la Vision de l’habitation rendue publique mercredi matin par la Municipalité.

La situation actuelle est de plus en plus intenable. En 2022, le taux d’inoccupation des logements locatifs à Québec était de 1,6%, soit le plus bas depuis 2011. Le but est de ramener ce taux au seuil d’équilibre de 3% à l’horizon de 2040.

Différentes mesures

Pour y parvenir, différentes mesures seront mises en œuvre par l’administration Marchand.

Bon an mal an, il y a environ 2500 à 3000 mises en chantier dans l’Agglomération de Québec. On vise désormais un chiffre annuel de 5000, dont au moins 500 pour du logement social. Pour y parvenir, on promet, entre autres, d’accélérer le processus de délivrance des permis de construire.

« Si on laisse s’autoréguler le marché, on ne fait qu’amplifier la crise, a expliqué le maire de Québec, Bruno Marchand. Le statu quo est impossible. La Ville n’attendra plus que le marché se régule, car le marché a changé. »

Sans « se déguiser en promoteur » en se mettant à construire elle-même des maisons, l’administration Marchand promet toutefois d’être « proactive » et non pas d’attendre une éventuelle régulation de l’offre et de la demande. On n’attendre pas après les autres paliers de gouvernement, a assuré le maire.

Les exigences minimales de stationnement pour les constructions neuves seront abolies par règlement municipal, particulièrement tout au long du parcours du futur tramway, un peu sur le modèle de la Ville d’Edmonton, en Alberta. On espère encourager ainsi l’utilisation du transport en commun.

La Ville promet de « faciliter l’ajout de logements supplémentaires sur un même lot et autoriser les logements accessoires détachés (mini-maisons). Cela passe notamment par des logements en hauteur, a-t-on convenu.

Pas de « buffet ouvert »

Les terrains « sous-développés », comme les grands espaces de stationnement et les terrains vacants, seront davantage taxés.

On compte mettre en place en place « des incitatifs encourageant l’innovation et développer la ville de façon à faire face aux changements climatiques ». L’idée notamment de « mettre en application une grille d’évaluation des projets immobiliers récompensant les initiatives d’adaptation aux changements climatiques et de mobilité », détaille-t-on.

Aux ménages qui souhaitent acquérir une propriété (neuve ou existante), la Municipalité compte « ajuster » le programme Accès-Famille et d’examiner de nouvelles mesures de soutien à l’acquisition d’une propriété existante.

La Ville veut également bonifier sa réserve foncière et assujettir au droit de préemption des immeubles à des fins de logement social et abordable. Elle promet de soutenir financièrement le démarrage de projets et la conversion d’immeubles (bureaux, églises, etc.) en logements.

Malgré la crise du logement qui sévit, M. Marchand a prévenu qu’il n’y aura pas de « buffet ouvert » pour les permis de construction de logements et que la densification se fera « de façon douce » et respectueuse des quartiers. Québec ne deviendra pas New York, a-t-il juré.

« On ne dira pas oui à tous les projets. On ne déconstruit pas la Ville. On ne défait pas l’âme des quartiers », a juré le maire.