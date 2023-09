Pénurie d’officiels: la ministre Isabelle Charest favorable à des matchs sans arbitres

La ministre Isabelle Charest voit d'un bon oeil la tenue de parties sans arbitres pour pallier la pénurie d'officiels dans le sport.

• À lire aussi - Pénurie d'arbitres dans le sport étudiant: des matchs sont même disputés sans officiels

«Moi j'y crois à des matchs pas d'arbitres pour des jeunes et je crois aussi beaucoup à faire une rotation des rôles, que des parents aillent arbitrer, puis que des jeunes aillent arbitrer, puis que tout le monde prenne conscience que, de la même façon que les joueurs ne sont pas parfaits, les arbitres ne sont pas parfaits non plus», a lancé mercredi la ministre responsables des Sports.

Le sport étudiant est actuellement aux prises avec une grave pénurie d’arbitres, au point où des matchs se disputent sans officiels, du jamais vu. Depuis la pandémie, la hausse des comportements agressifs sur le terrain et dans les gradins rend le recrutement ardu.

Isabelle Charest croit que la «grogne populaire» présente sur les réseaux sociaux se reflète sur le terrain.

«On a l'impression que dans les estrades, on a le même comportement que sur les réseaux sociaux, qu'on est anonyme et qu'on peut dire n'importe quoi et que ça n'a pas d'influence», déplore la ministre.

Les jeunes formés à l’arbitrage

Selon le député libéral Enrico Ciccone, disputer des matchs sans officiels ne règlera pas le problème criant de pénurie d’arbitres à long terme. «Tu veux avoir sur la glace des personnes qualifiées, l’arbitre est là pour garder les choses civilisées sur la glace et faire respecter les règles», souligne l’ex-hockeyeur.



Il suggère que tous les jeunes sportifs reçoivent une formation d’arbitrage, une manière de les sensibiliser au rôle d’officiel, sans oublier leurs parents. «Le parent qui crie après les arbitres, quand ça va être le tour de son enfant d’arbitrer, il ne va pas vouloir que les gens crient après son enfant», insiste l’élu du PLQ.

Selon lui, il faut aussi s'interroger sur la rémunération offerte aux officiels, qui sont parfois confrontés à «des parents écervelés».



Enrico Ciccone ne croit pas qu’il y ait nécessairement plus d’agressivité maintenant sur le terrain et dans les gradins que par le passé.



«Dans mon temps, c’était pathétique, mais on dirait qu’autres temps autres mœurs. On était habitué à ça, les arbitres étaient habitués de se faire crier après. Il y a des choses qui ne sont plus acceptées aujourd’hui dans la société, et c’est correct de même», affirme l’ancien joueur de la LNH.