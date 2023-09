Premier vol en provenance de Corée : Bonhomme Carnaval séduit les touristes même en septembre

Le tout premier vol en provenance de la Corée est arrivé à Québec mercredi avec des centaines de touristes asiatiques qui ont pris un plaisir évident à poser avec l’emblématique Bonhomme Carnaval, sorti de ses vacances pour l’occasion.

En compagnie du roi de la fête hivernale, un imposant comité d’accueil attendait les visiteurs coréens à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Jean-François Racine

Tout souriant malgré un très long vol, les voyageurs étrangers ont semblé apprécier ce contact initial avec la capitale. Plusieurs d’entre eux ont insisté pour obtenir une photo avec Bonhomme Carnaval.

Fleurs, chocolats et friandise à l’érable avaient aussi été soigneusement préparés pour le groupe. Même le maire de Québec était présent sur le tarmac pour souligner l’événement.

Jean-François Racine

« Québec prouve que son accueil chaleureux fait sa réputation partout sur la planète », a affirmé Bruno Marchand.

Un millier de touristes

À l’occasion d’un nouveau partenariat annoncé en mai dernier avec le voyagiste coréen Hanjin Travel, quatre vols en provenance de Séoul se poseront directement à Québec dans les prochaines semaines. La région bénéficiera ainsi de la présence de près d’un millier de touristes coréens supplémentaires cet automne.

Jean-François Racine

Le premier Boeing 777-300ER de la compagnie Korean Air s’est posé vers 17 h 40. Les 260 sièges étaient tous vendus d’après les informations obtenues.

Jean-François Racine

Selon Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité, la réaction des visiteurs est fascinante. « Ils sont réellement enchantés. Ils aiment Bonhomme et ils sont sincèrement touchés malgré le fait qu’ils voyagent partout à travers le monde. On est bien content », a-t-il mentionné.

Bonifier l’offre

Le président et chef de la direction de YQB était également fort satisfait. « C’est un moment important et spécial. C’est un gros succès. Les gens adorent la ville et le programme fonctionne très bien. Tout le monde va en bénéficier. »

Jean-François Racine

Sur le plan publicitaire YQB poursuit actuellement son offensive avec le slogan « Le plus petit des grands aéroports ! »

« On dit aux gens de prendre le temps de regarder l’offre à partir de Québec lorsqu’ils ont des plans de voyage. Ils seront peut-être surpris », ajoute M. Poirier.

Les touristes coréens arrivés mercredi séjourneront trois nuitées dans la région.

Jean-François Racine

Après avoir atterri à Québec, les passagers du dernier vol nolisé se rendront jusqu’à New York, où ils monteront à bord d’un avion qui les ramènera à Séoul.

L’entente concernant ces liaisons aériennes a été financée en partie grâce aux revenus de la taxe sur l’hébergement récoltés dans les hôtels de la région.