Quand le quatrième quart d’un jeu vient brouiller les cartes

Je suis séparée du père de mes deux enfants depuis deux ans, après avoir vécu les montagnes russes d’un changement de milieu de travail dans mon cas et de la sortie du placard dans le cas de mon ex qui osait enfin accepter son homosexualité.

Vu sa situation, il a facilement accepté de me céder la garde des enfants et de ne les prendre que deux fins de semaine par mois, en plus de me céder sa part de notre maison pour un prix moindre que le marché afin que je ne m’endette pas trop.

Jusqu’au début du printemps, les choses allaient bien et je me surprenais à aller manger chez lui, tout comme il acceptait de faire pareil chez moi. Les enfants se sont ainsi très bien accommodés de leur nouvelle situation familiale et rien ne semblait clocher, jusqu’à ce qu’on arrive aux vacances d’été.

Comme il l’avait fait l’été dernier, j’ai accepté que mon ex les emmène en vacances en Gaspésie pour deux semaines. Vacances desquelles ils sont revenus avec des vêtements neufs et d’autres cadeaux d’une certaine valeur. Comme je sais que leur père n’a pas ce genre de moyens, je leur ai demandé qui leur avait acheté cela ?

Quel ne fut pas le choc de les entendre en cœur me répondre : « Ben c’est le nouveau chum de papa qui est un gars riche et tellement fin ! On l’aime ! »

C’était donc ça le changement que j’avais perçu dans son attitude au printemps dernier quand il refusait mes invitations et ne m’en faisait plus aucune. Il préparait ça en secret !

Quand je l’ai confronté à son flagrant manque d’honnêteté, il a répliqué « Comme je me doutais que tu réagirais mal et que j’avais peur que tu empêches les enfants de venir en vacances, j’ai préféré ne pas te le dire. » Depuis, il a revendu son appart et il loge chez le monsieur riche que les enfants adorent. Ça me met dans une sainte colère. J’aimerais tant le priver de ses deux fins de semaine par mois avec les enfants, mais je ne me résigne pas à les priver de leur père, eux qui ne méritent pas une telle punition. Comment lui faire payer ça sans blesser mes enfants ?

Pourquoi mettre un prix sur quelque chose d’aussi normal que son envie d’avoir un conjoint et de partager sa nouvelle vie avec ses enfants ? Vous deviez bien imaginer que ça allait arriver un jour ou l’autre. Tout comme il se pourrait que vous rencontriez quelqu’un et que vous refassiez votre vie vous aussi. Réjouissez-vous au contraire que le lien se soit vite tissé entre cet homme et vos enfants.