Québec, ville gourmande: cet «Osti d’Français» fait de maudits bons biscuits

Un Français qui a adopté la Belle province depuis cinq ans veut conquérir les gourmands québécois, une boîte de biscuits à la fois, avec ses sablés au nom pas très catholique.

Sébastien Romagny voulait se démarquer et il a réussi son coup avec Les Sablés de l’Osti d’Français. C’est en testant ses idées avec un collègue de travail québécois qu’il a eu le flash.

« À la fin de la conversation, il m’a juste dit : "ben là, mon osti d’Français, je ne peux rien pour toi". Ç’a m’a allumé et j’ai noté osti d’Français dans mes notes. C’est parti comme ça », raconte en riant le jeune entrepreneur qui est débarqué au Québec la tête pleine de clichés.

« Je suis vraiment arrivé avec une chemise à carreaux à l’aéroport. J’étais prêt à me battre avec des ours », rigole-t-il.

Le registraire des entreprises a accepté son nom audacieux, comme son activité fait partie intégrante de l’appellation. Vous aurez deviné qu’il se spécialise dans les sablés – pur beurre – comme ceux qu’on mange souvent dans le temps des fêtes. Son objectif : convaincre les Québécois que c’est bon à l’année.

Depuis juin dernier, l’entreprise est installée dans un local sur René-Lévesque, près de la rue Cartier. Toute la production de biscuits y est centralisée et on peut acheter des sablés en vrac (il y a une vingtaine de saveurs) ou en boîte.

Je vous mets en garde : c’est pratiquement impossible de n’en manger qu’un seul, tellement ils sont bons ! C’est juste assez sucré et ça goûte le beurre, bien évidemment ! J’aime beaucoup la saveur fleur de mélilot et celle aux pépites d’érable de la ferme Godbout.

De son 3/12 aux épiceries

Sébastien tombe en amour avec le Québec, en 2016, lors d’un stage dans une pourvoirie près de La Tuque. Il retourne ensuite à Biarritz, dans le sud de la France, terminer ses études culinaires. Sur un coup de tête, deux ans plus tard, il décide de revenir ici, grâce à un permis vacances-travail.

À 22 ans, il n’a alors qu’une idée en tête : se lancer en affaires avec sa recette de sablés.

Ses premiers biscuits voient le jour dans son 3 1⁄2 du quartier Saint-Jean-Baptiste. Il teste sa marchandise dans la résidence pour aînés, où il travaille, ainsi qu’au Marché de Noël allemand en 2019. En une seule journée, il vend 500 boîtes de sablés et réalise alors qu’il tient quelque chose.

Propulsé par son humour sur les réseaux sociaux, il se fait connaître et, en 2021, sort sa production de son appartement. Depuis son déménagement dans son nouveau local, il produit – avec l’aide de quatre employés – quelque 5000 biscuits par jour.

Depuis peu, ses sablés se sont frayé un chemin jusqu’aux tablettes des épiceries Metro de la rive-nord de Québec et de Montréal. Le déploiement se fera un peu plus tard pour les autres régions. Les sablés sont aussi en vente dans les IGA Les Sources ainsi que dans des épiceries fines.

« On veut devenir une référence. Tous les sablés pur beurre qu’on retrouve en épicerie en ce moment, ce sont des produits importés d’Europe », lance Sébastien, fier de son produit 100 % québécois.

Des bouchées salées

L’entreprise utilise les ingrédients de producteurs d’ici le plus possible : la farine des Moulins de Soulanges, le cacao de la chocolaterie gaspésienne Chaleur B, la vanille de Colibri Vanille et les canneberges de Nutrafruit.

Récemment, de savoureux sablés salés, tout indiqués pour l’apéro, se sont ajoutés à l’offre en boutique. J’adore ceux qui sont élaborés en collaboration avec Les Épices du Guerrier, ainsi que la saveur parmesan-sésame-pavot. Ça se mange comme des chips.

« Ce n’est que le début, j’aimerais en faire plein de saveurs », s’enthousiasme Sébastien, qui s’apprête à déposer sa demande de citoyenneté canadienne. Mais pas question de changer le nom de son entreprise pour autant !

Les Sablés de l’Osti d’Français

120, boulevard René-Lévesque Ouest