Qui mettra la main sur le tout premier trophée Patrick-Roy?

La LHJMQ décernera un tout nouveau trophée à la fin de la saison, le trophée Patrick-Roy, remis au meilleur gardien de son circuit. C’est donc dire qu’un premier nom sera inscrit sur ce nouvel honneur au terme de la campagne 2023-2024. Qui sont les principaux candidats ?

Le trophée Patrick-Roy sera décerné par un comité composé de recruteurs de la LNH couvrant les activités de la LHJMQ, selon les critères suivants :

Le gardien devra avoir participé à au moins 40 % des minutes jouées par son équipe ;

Il devra se démarquer dans les catégories suivantes: moyenne de buts alloués, pourcentage d’arrêts, blanchissages et pourcentage de victoires ;

Il devra avoir eu un impact significatif sur les performances globales de son équipe tout au long de la saison, tout en démontrant une certaine constance dans ses prouesses.

La saison est encore jeune, très jeune, mais tentons de prédire les gardiens qui risquent de remplir ces critères lorsque viendra le temps, pour le comité, de voter.

William Rousseau (Huskies de Rouyn-Noranda)

Photo fournie par Dany Germain / Foreurs de Val-d'Or

Après qu’il eut été l’un des piliers des conquêtes du trophée Gilles-Courteau et de la Coupe Memorial avec les Remparts de Patrick Roy la saison dernière, de voir William Rousseau mettre la main sur le trophée portant le nom de son ancien entraîneur en ferait une histoire presque trop parfaite. Mais les chances sont bien réelles : les Huskies de Rouyn-Noranda, malgré une première fin de semaine plus compliquée, sont l’une des équipes favorites pour succéder aux Remparts en tant que champions de la LHJMQ cette saison. Il ne fait aucun doute que Rousseau aura un rôle important à jouer dans les succès de la Meute.

Mathis Rousseau (Mooseheads d’Halifax)

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUÉBEC

Tant qu’à être dans les belles histoires, aussi bien continuer : Patrick Roy était l’idole de Langis Rousseau, le père de Mathis, le gardien des Mooseheads d’Halifax. En séries, l’an dernier, il avait raconté au Journal qu’un chandail porté par Roy en 1993 et autographié par ce dernier était accroché à un mur de la maison familiale. L’un des meilleurs gardiens de la LHJMQ la saison dernière, Rousseau devrait à nouveau faire partie de l’élite à sa position cette saison au sein d’une formation des Mooseheads qui croit avoir ce qu’il faut pour venger son échec en finale pour l’obtention du trophée Gilles-Courteau.

Nathan Darveau (Tigres de Victoriaville)

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

L’une des belles histoires des dernières années dans la LHJMQ, Darveau a complété une saison quasi historique en 2022-2023 avec le titre de gardien de l’année dans la Ligue canadienne de hockey. Malgré ses 5 pi 8 po, le vétéran des Tigres est l’un des gardiens les plus difficiles à battre dans tout le circuit et, comme les deux Rousseau, il comptera à nouveau sur une équipe compétitive en 2023-2024 alors que les Tigres sont considérés parmi les équipes de tête du circuit par la majorité des observateurs.

Olivier Ciarlo (Drakkar de Baie-Comeau)

Photo Pascal Huot

Il s’agira sans l’ombre d’un doute de la meilleure formation que présente le Drakkar depuis que Ciarlo s’est joint à l’équipe, à 16 ans, en 2020-2021. L’équipe de la Côte-Nord arrive dans les dernières années de son cycle de reconstruction et l’organisation a fait deux acquisitions de taille, les frères Raoul et Jules Boilard, durant l’été. À 19 ans, le choix de deuxième ronde du Drakkar en 2020 est mûr pour connaître sa meilleure saison en carrière dans la LHJMQ. Le Drakkar devrait faire partie des équipes du premier tiers.

Riley Mercer (Voltigeurs de Drummondville)

Photo fournie par Ghyslain Bergeron / Voltigeurs de Drummondville

Le frère de l’attaquant des Devils du New Jersey Dawson Mercer a connu une première fin de semaine couronnée de succès : trois buts alloués en deux matchs – deux victoires –, bons pour une moyenne de buts alloués de 1,49 et un pourcentage d’arrêts de 0,949. Les Devils l’ont d’ailleurs invité à leur camp des recrues, où il semble avoir bien fait. Le vétéran de 19 ans est maintenant de retour à Drummondville, où l’équipe a effectué plusieurs changements à tous les niveaux durant la saison estivale, dont l’embauche de Sylvain Favreau comme entraîneur-chef et l’acquisition d’Ethan Gauthier. Mercer devrait faire partie des meilleurs à sa position, cette saison.

