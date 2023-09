«Ce n’est pas un gain»: Québec a tort de cibler uniquement l’immigration francophone, affirment les organismes de francisation

Le gouvernement Legault a tort de cibler uniquement l'immigration francophone, selon les organismes de francisation.

• À lire aussi: Immigration: comment le gouvernement Legault conjuguera ses promesses à la réalité

• À lire aussi: Immigration: le patronat veut des ajustements pour répondre aux besoins des employeurs

«Restreindre l’immigration à des gens qui viennent seulement de pays francophones, pour nous, ce n’est pas un gain pour le Québec», lance en entrevue Carlos Carmona, le coordonnateur du Regroupement des organismes de francisation.

Plus encore, le Québec devrait favoriser une immigration plus diversifiée et moins homogène en termes d’origines géographiques, selon l’organisation représentant une soixantaine de groupes à travers la province, qui était de passage mardi en commission parlementaire. Des consultations se tiennent actuellement au sujet de la planification des seuils d’immigration et du rehaussement de la part de l’immigration francophone.

«Notre expérience et notre intuition indiquent que le taux de rétention des immigrants non francophones est potentiellement supérieur à celui des immigrants francophones», plaide même le regroupement, dans son mémoire présenté à la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette.

Carlos Carmona souligne que le Québec se priverait ainsi d’une immigration riche. «Moi, je viens du Chili, je viens de l’Amérique du Sud, si je devais immigrer aujourd’hui, je ne serais pas accepté ou j’aurais moins de chance d’être accepté parce que ma langue maternelle n’est pas le français!», insiste-t-il.

Une autre langue à la maison

D’ailleurs, les organismes de francisation jugent «injuste» d’attribuer une part du déclin du français au Québec à l’immigration ou au fait que les nouveaux arrivants s’expriment dans une autre langue à la maison.

Le fait de parler une autre langue dans leur domicile témoigne plutôt de la diversité et de la richesse culturelle que les immigrants apportent au Québec, souligne le regroupement. «En arrivant au Québec, ils n’abandonnent pas leur langue et leur culture à la frontière», peut-on lire dans le document présenté aux élus.

Parler une autre langue à la maison ne signifie pas pour autant qu’ils n’utilisent pas la langue de Molière dans l’espace public.

«Moi je suis un des plus ardents défenseurs du français au Québec et à la maison, je peux parler espagnol comme je peux parler français, illustre M. Carmona. C’est qu’on veut garder notre culture d’origine, tout en acceptant la nouvelle».

Pénurie de profs et anglicisation

Comme le réseau scolaire, le ministère de l’Immigration est aux prises avec une pénurie d’enseignants, qui n’est pas sans conséquences sur la francisation des nouveaux arrivants. À l’heure actuelle, des groupes entiers d’immigrants ne peuvent entamer leur apprentissage de la langue, ce qui peut retarder leur intégration de plusieurs mois, selon le regroupement.

L’impact sur les nouveaux venus peut être «dramatique». «Difficulté dans la recherche d’emploi, dans l’accès à des formations spécialisées, dans l’inscription scolaire pour leurs enfants, et le risque de s’angliciser», stipule le mémoire remis aux parlementaires.