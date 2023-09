Soutien en culture: «Ça ne peut plus durer», dit la Coalition pour l’avenir du spectacle

Réunis au Cabaret du Lion d’Or mercredi, des porte-flambeaux de la Coalition pour l’avenir du spectacle, qui représente les diffuseurs, programmateurs de spectacles et organisateurs de festivals se sont inquiétés de l’état du financement fédéral pour la diffusion de spectacles.

Les deux principaux programmes de soutien qui leur sont destinés, le Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) et celui du Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine (DCAP), n’ont pas été revus depuis 2007 et sont menacés d’être écartés par le gouvernement Trudeau.

«Le dernier budget fédéral nous a tous pris par surprise», a d’abord énoncé Frédéric Julien, directeur de la recherche et du développement à l’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA).

«Le gouvernement fédéral est demeuré muet quant à l’avenir du financement du FCPA», a ajouté Julie-Anne Richard, la directrice générale de l’association des diffuseurs de spectacle Rideau.

Si le statu quo demeure, «les récipiendaires des programmes de financement pourraient être privés de 8 millions $ en subventions par année», a ajouté M. Julien, indiquant qu’en date d’aujourd’hui, «même en ajoutant les fonds supplémentaires de 2019, le financement du FCPA, en tenant compte de l’inflation, est déjà 4 % inférieur au niveau de référence de 2003, au moment de la mise en place du programme».

Le 1er avril prochain, le FCPA pourrait donc être 25 % sous le seuil de 2003.

«Un client qui recevait 109 000 $ en 2014 reçoit aujourd’hui le maximum remis cette année, soit 61 700 $. Il aurait 137 000 $ si on avait tenu compte de l’inflation. En dollars courants on est 40 % en dessous alors qu’en dollars constants on est à 55 % en dessous», a de son côté fait valoir Martin Roy, directeur général de Festivals and Major Events (FAME).

«Ça ne peut plus durer!» s’est exclamé le directeur en conférence de presse.

«Le secteur culturel subit de plein fouet les effets combinés de l’inflation et de la rareté de main-d’œuvre. [...] Les déséquilibres financiers ne seront d’ailleurs pas sans conséquence sur l’ensemble de la chaîne puisqu’entre 70 et 75 % des revenus des diffuseurs pluridisciplinaires sont reversés aux producteurs et aux artistes», a rappelé Mme Richard.

«Un investissement dans le secteur de la diffusion est un réel apport à la vigueur de l’économie canadienne, aux provinces et aux régions», a également rappelé la directrice générale, soutenant que près de 60 $ par spectateurs étaient en moyenne retournés dans l’économie locale lors de spectacles, excluant le prix du billet.

En mode rattrapage

La coalition pour l’avenir du spectacle demande au gouvernement de s’engager rapidement à intégrer de façon permanente, à la base de ses budgets, les deux programmes de soutien et de les rehausser afin qu’ils fassent l’objet d’un «véritable rattrapage».

Rappelons que la présidente du Conseil du Trésor à Ottawa, Anita Anand, a demandé à tous les ministères fédéraux d’identifier ensemble 15 milliards $ en compressions, avant le 2 octobre.

Pour le moment, la Coalition n’a pas abordé la question des moyens de pression.