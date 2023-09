Une ado aux multiples tatouages manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 17 ans qui a disparu, mardi, à Huberdeau, dans les Laurentides.

Maygane Lafleur a été vu pour la dernière fois alors qu’elle prenait l’autobus en direction de Saint-Jérôme. «Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité», a précisé la SQ dans un communiqué.

L’adolescente de 17 ans mesure 1,65 m (5pi 5po) et pèse 68 kg (152 lb). Elle a les cheveux bruns et les yeux marron-vert. On peut la reconnaitre grâce à ses tatouages : l’inscription 1997 au coude droit, l’inscription «never give up» à l’avant-bras gauche ainsi qu’un papillon et un signe de dollars à l’intérieur du poignet gauche.

Quiconque aurait de l’information permettant de retrouver Maygane Lafleur est prié de communiqué avec le 911 ou avec le Centre de l’information criminelle de la SQ au 1-800-659-4264.