Une épidémie de conjonctivite force la fermeture de plus de 56 000 écoles au Pakistan

Plus de 56 000 écoles vont fermer pour le reste de la semaine au Pakistan, pour tenter de bloquer une épidémie de conjonctivite, a-t-on appris mercredi de source officielle.

À partir de jeudi, des millions d'élèves seront privés d'école dans la province du Pendjab (centre-est), qui a recensé 357 000 cas de conjonctivite depuis le début de l'année.

La conjonctivite est une inflammation de l'oeil provoquant rougeurs, démangeaison et sécrétions. Il s’agit d’une maladie fréquente et le plus souvent bénigne, mais très contagieuse.

«La fermeture (des écoles) a été annoncée par mesure préventive pour garantir la protection maximum aux élèves contre l'infection», a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Education du Pendjab, Zulfiqar Ali.

Le province du Pendjab est la plus peuplée du pays, avec 127 millions d'habitants. Elle compte 56 000 écoles publiques et des milliers d'écoles privées qui devront également fermer.

«Nous espérons que cela arrêtera la transmission de l'infection dans la province», a ajouté M. Ali.

Les écoles dans tout le pays devaient déjà fermer vendredi, qui est un jour férié. Mais beaucoup rouvriront pour le weekend, pour proposer des cours supplémentaires ou organiser des examens.