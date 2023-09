Une ligne sur chaque Blue Jays pour contempler la fin de saison folle

Si vous suivez les Jays religieusement, votre saison de baseball n’a certainement pas été reposante.

L’équipe a été l’une des plus imprévisibles du baseball majeur.

Si vous pariez un peu, votre portefeuille n’a probablement pas apprécié l’année : des défaites impensables à des moments cruciaux, des victoires inespérées pour se racheter, des joueurs moyens qui se transforment en supervedettes, des supervedettes qui se transforment en joueurs moyens... Une année bizarre !

Et malgré tout ça, ils sont là, les Blue Jays ! Ils font partie des clubs qui ont des chances de participer aux séries éliminatoires. Ça démontre la résilience et le talent de cette équipe spectaculaire.

En plus, elle joue pratiquement son meilleur baseball de la saison et trouve enfin un peu de stabilité. Tout ça au meilleur moment possible.

Si les Jays vont en séries, ils seront redoutés. Surtout avec un tel momentum.

Pour ceux qui vont plonger plus attentivement dans le baseball avec le début des séries et qui veulent une mise à jour de l’état des forces de l’équipe, voici une ligne sur la saison de chaque joueur de cette édition spéciale :

Alejandro Kirk (receveur)

Le petit receveur à la bonne bedaine n’a pas été aussi bon que prévu offensivement, mais il ne se fait jamais retirer sur des prises. Il n’est jamais facile à battre quand ça compte.



Danny Jansen (receveur)

L'un des meilleurs receveurs défensifs de la ligue, il était en voie de connaître une saison de plus de 30 circuits. Mais une fracture au doigt a tout gâché. Il pourrait revenir en séries.

Brandon Belt (frappeur désigné)

Getty Images via AFP

Je n’y croyais pas et c’est dans mes dents. Ex-gloire des Giants, il a été plus que bon cette année à 35 ans comme vétéran d’expérience au cœur de l’alignement comme frappeur gaucher.

George Springer (champ droit)

Il n’a pas été à la hauteur de son salaire de 22,5 M$, mais il peut être le meilleur au monde un soir donné et c’est beau à voir.

Kevin Kiermaier (champ centre)

Getty Images via AFP

Très solide et fiable comme frappeur gaucher, il a relancé sa carrière à Toronto à 33 ans après les années plus difficiles d’un trop gros contrat à Tampa Bay.

Daulton Varsho (voltigeur)

Getty Images via AFP

Un jeune talent incroyable qui n’a pas réussi à s’exprimer à sa première saison à Toronto. Année très décevante.

Whit Merrifield (voltigeur)

Getty Images via AFP

Un vétéran épatant et polyvalent qui a participé au Match des étoiles à 34 ans.

Cavan Biggio (voltigeur et avant-champ)

Getty Images via AFP

Début de saison horrible. Je croyais qu’il s’éloignait pour toujours des ligues majeures et boum... fin de saison magique.

Bo Bichette (arrêt-court)

Une autre saison de rêve et de très gros progrès en défensive.

Davis Schneider (deuxième but)

Moustachu qui s’avère la plus belle surprise de l’année, avec une moyenne de présence sur les buts de 0,400.

Vladimir Guerrero fils (premier but)

Moins de puissance, mais toujours dangereux et efficace. C’est lui que tu veux voir au bâton au moment le plus important.

Matt Chapman (troisième but)

Getty Images via AFP

Début de saison magique, fin de saison très, très, très difficile.

Santiago Espinal (deuxième but)

Getty Images via AFP

Fin de saison intéressante offensivement, c’est ce qui lui manquait cette année.

Kevin Gausman (lanceur partant)

Getty Images via AFP

C’est le meilleur et il connaît la meilleure saison de sa vie : 237 retraits sur des prises en 185 manches.

Chris Bassitt (lanceur partant)

Getty Images via AFP

Il n'a l’air de rien, ne lance pas fort, mais c’est un artiste au monticule. Seulement 58 buts sur balles accordés en 192 manches. L'un des lanceurs les plus fiables du baseball depuis quatre ans.

Jose Berrios (lanceur partant)

Getty Images via AFP

Très grosse saison après une année difficile. L'une des raisons qui expliquent pourquoi les Jays ont des chances d'être en séries.

Yusei Kikuchi (lanceur partant)

Getty Images via AFP

Même chose que pour Berrios, mais gaucher. Un très beau retour après une saison horrible où il n'arrivait plus à lancer de prises.

Hyun Jin Ryu (lanceur partant)

Getty Images via AFP

Un retour qui fait du bien après presque deux ans d’absence. Il a été solide en 50 manches et peut aider en séries.

Jordan Romano (releveur numéro un)

Getty Images via AFP

Le lanceur canadien a été l'un des meilleurs releveurs de la ligue. Mais ç’a été parfois compliqué en fin de saison.

Erik Swanson (releveur)

Getty Images via AFP

Le gars que tu veux avoir en huitième manche. Pas aussi dominant que prévu, mais très solide.

Jordan Hicks (releveur)

Getty Images via AFP

L’ancien des Cards lance du feu aussi avec les Jays et personne ne le frappe. J’ai des doutes en séries, il peut lancer trop de balles.

Tim Mayza (releveur)

Getty Images via AFP

Les frappeurs gauchers ne comprennent pas encore comment toucher à ses balles.