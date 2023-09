PAQUET, Soeur Denise s.c.s.l.



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, dont 72 ans de vie religieuse, est décédée Soeur Denise Paquet (en religion Soeur Sainte-Claire-d'Assise, soeur de la Charité de St-Louis), fille de feu Edmond Paquet et de feu Béatrice Boucher. Elle était native de Saint-Sauveur, Québec. Elle laisse dans le deuil sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées; de sa famille, elle était la soeur de feu Robert (feu Aline Giroux), feu Edmond (feu Thérèse Brousseau), feu Monique (feu Henri Watters), feu Pierre-Paul (Diane Meunier), feu Fernand (Denise Durand), feu Charlotte (feu Yves Watters), feu Lucille, feu Claire (Yvan Blouin), Andrée (Benoît Jean), Louise et feu Michèle (Jean-Claude Vallières). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ses amis(e)s. La communauté et la famille recevront les condoléances à lade 9 h30 à 11 h00 et de 12 h30 à 13 h30., suivi de l'inhumation à Mont-Marie, corporation de cimetières, sous la direction du