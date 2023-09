BILODEAU, Yolande



À l'hôpital du C H U L de Québec, le 25 août 2023, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédée madame Yolande Bilodeau, épouse de feu monsieur Georges Millette, fille de feu madame Ozélia Bolduc et de feu monsieur Cléophas Bilodeau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Andrée Vallières), Line, Richard, (feu Hélène Duchesne), Luc (Johanne Lavoie), Josée et Lucie (Ghislain Martineau); ses petits-enfants: Myrtil (Julie Guimont), Alexandre (Marianne Leclerc), Gabriel (Carol-Ann Roy), David, Josué, Nahomie (Anthony Belley-Roy), Lydia (Alex Blanchet) et Nicolas; ses arrière-petits-enfants: Sarah-Maude, Rosalie, Florence, Magalie, Isaac, Romie et Jacob. Elle Laisse également dans le deuil ses frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'hôpital du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.