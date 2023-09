KIROUAC, Marie-Jeanne



Au CHSLD de Lévis, le 9 septembre 2023, à l'aube de ses 96 ans, est décédée madame Marie-Jeanne Kirouac, épouse de feu monsieur Lucien Ferland, fille de feu madame Marie-Louise Tremblay et de feu monsieur Alphonse Kirouac. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Issoudun à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raymond (Louise Rioux) et Irène (Clarence Gamache); ses petits-enfants : Julie (Adam Vadnais), Danielle (Véronique Moro), Marie-Pier (Christophe Albanesi), Michel, Louise-Maude (François Bouchard), Olivier (Audrey Charbonneau) et Catherine (Alexandre Chagnon); ses 7 arrière-petits-enfants; sa belle-soeur Lucille Bédard (feu Robert Ferland) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de Lévis pour la qualité des soins et des attentions apportés.