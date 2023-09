ROCHETTE, Gilles



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 25 septembre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Rochette, époux de feu madame Hélène Couture. Il était le fils de feu Maurice Rochette et de feu Alice Côté. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Marie-Thérèse (feu Germain Huot), Françoise (feu Paul-Eugène Lamontagne), feu Benoit (Marthe Richard), feu Louise (feu Gérard Paradis), Aline (Jacques " Tico " Banville), Denis (Lise Richard), Raymond (Liane Berthiaume) et feu Pierre (Céline Berthiaume); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Couture : feu Georges-Aimé (feu Georgette Gosselin), feu Florence (feu Jean-Marc Bégin), feu Bernadette (feu Marcel Morissette), feu Alice (feu Normand Cloutier) et Noëlla (Fernand Lacroix). Il laisse également dans le deuil ses filleuls Christian Huot et Isabelle Lacroix, sa grande amie Louise Béland Parent, ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence du Précieux Sang et de la Maison des soins palliatifs du Littoral. À la place de fleurs, la famille aimerait que des dons soient versés à la Maison des soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le dimanche 8 octobre à 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".