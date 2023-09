BOUCHARD, Huguette Rochette



À la Vigi Saint-Augustin-de-Desmaures, le 27 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Huguette Rochette, épouse de feu monsieur Ghyslain Bouchard. Elle était la fille de feu dame Marie-Aimée Légaré et de feu monsieur Joseph Rochette. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères : Andrée Nadeau (feu Albert Rochette), Dorothée Brown (feu Roch Rochette), Jean-Yves St-Hilaire (feu Gisèle Rochette) et Ghislaine Bouchard (Médard Fortin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Vigi Saint-Augustin-de-Desmaures et celui du Manoir de Lorette pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca