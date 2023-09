DROLET GERMAIN, Claire



À Saint-Basile, le 5 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Claire Drolet, épouse de feu monsieur Omer Germain, fille de feu monsieur Martin Drolet et de feu dame Lucia Cantin. Elle demeurait à Saint-Basile. Madame Drolet laisse dans le deuil son fils Pierre (Maryse Dubé); ses frères et soeurs de la famille Drolet: feu Paul (Denise Julien), feu Guy, Réjeanne (Roger Bédard), Ghislaine (Jacques Barbeau), Michel (Micheline Thibault), Ginette (Jacques Savard), feu Raymonde et Solange (feu Michel Marcotte); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Germain: feu Cécile (Jean-Guy Cantin), Marie-Jeanne (Borromée Leclerc), Yvette (feu Paul-Émile Cantin), Guy (feu Huguette Petitclerc) et Aline (Michel Lorrain) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à son amie Sylvie Mailloux pour sa bienveillance.. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h sous la direction de laL'urne sera déposée au cimetière paroissial.