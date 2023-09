ROUSSEAU, Huguette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus le 13 septembre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Huguette Rousseau. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Rousseau et de feu dame Cécile Belleau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h00 à 11h00.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Laurence (feu Gilles Roy), feu Roger (Michelle René), feu Jean-Charles (Thérèse Roy), feu Carmelle (feu Réal Gauthier), Yolande (feu Jacques Larose), feu Jean-Paul, Raymond (Diane Bureau) et Richard (Claudette Côté); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.